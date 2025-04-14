受美中貿易戰升溫等多重因素影響 三大債市均呈現淨流出

近期受到美中貿易戰升溫、美國通膨預期反彈與市場流動性緊縮等多重因素影響，風險性資產大幅承壓，三大債市全面轉為資金淨流出。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年4月9日止，投資級債市場轉為淨流出69.9億美元，非投資等級債與新興市場債亦呈現淨流出，金額分別為100億美元與36.6億美元。

安聯投信表示，市場劇烈震盪引發流動性疑慮，債市走弱。受到中美貿易戰持續升級影響，雖然川普延期關稅90天實行，但風險性資產仍遭到拋售，市場在流動性需求大增同時，公債同步承壓，美國10年期公債殖利率大幅走升，多數債券下跌。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，這波債市出現大幅震盪，主要反映市場對美中貿易對峙與潛在通膨壓力升溫擔憂，導致市場避險情緒上升，同時因流動性壓力擴大，連美國公債亦同步走弱，顯示市場波動已從股市蔓延至債市。

謝佳伶表示，儘管市場波動，但非投資級債市場具備相當的韌性，有能力承受經濟成長放緩環境。其中，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，管理層仍維持財務紀律。在此環境下，違約率預計將維持在歷史平均3-4%以下；布局上建議持續避開信用展望惡化的景氣敏感產業，轉而偏好營運與獲利能見度穩定的企業。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，各國目前反制方式效果待觀察，預期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。考量川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。針對當前市場環境，投資策略宜以守為攻，並強化資產彈性與風險控制能力。在佈局方向上，可關注具穩健財務體質與現金流穩定的產業。

雖然短期內市場仍可能受到貿易政策與通膨數據反覆影響，但安聯投信認為，透過主動式管理基金與自上而下的產業分析，有助掌握不同區域與產業之間的節奏差異，提升整體投資組合抗震能力。後續建議持續關注VIX指數的變化以掌握市場信心程度，以及殖利率曲線走勢與美國通膨預期變化，作為評估進場時機的重要依據。