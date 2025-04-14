金價再創新高！瑞銀喊價3500美元 結構性買盤成關鍵

黃金價格走勢強勁，上周五再創歷史新高，每盎司突破3200美元。瑞銀集團指出，地緣政治風險升高、通膨疑慮未解，加上市場對利率走勢的觀望態度，帶動ETF與投機買盤超出預期，避險需求也同步升溫，因此決定上調未來12個月金價目標至每盎司3500美元，同時也將上行和下行情景中的目標價上調每盎司300美元，分別達到3800美元／盎司和3200美元／盎司。

瑞銀分析，近期金價大漲不僅反映短線避險資金湧入，市場也出現結構性需求增溫。中國監管機構自今年2月起開放保險資金投資黃金，各國央行也系統性拉高黃金在外匯存底中的比重，顯示全球資產配置對黃金需求正在轉變。

在供需層面，儘管金價持續上行，黃金供給卻難以快速增加，因礦產開採週期長、彈性低。瑞銀預估，今年全球央行黃金購買量可望達到1000公噸，優於先前預估的950公噸；ETF淨買入量也從300公噸上修至450公噸，金條與金幣等零售需求亦熱絡。

不過，瑞銀也提醒，若地緣政治緊張局勢降溫、主要經濟體恢復合作關係，或美國經濟與財政基本面明顯改善，經貿關係趨向穩定，都可能為金價上漲帶來壓力。長線而言，瑞銀建議投資人在美元資產組合中納入約5%的黃金，以分散市場風險。