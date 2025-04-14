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亞股持續全面疲軟 越南股市逆風飛揚喜漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

關稅戰爭進入白熱化，川普政策詭譎多變，４月美國對中國大陸進口商品的累計關稅率從104%飆升至 145%，大陸迅速反制，將對美國商品關稅從 84%提高至125%，美中兩隻大象開打導致金融市場劇烈震盪，上周恐慌指標 VIX 一度飆破50，市場避險情緒濃厚。根據最新數據，上周外資在新興亞洲股市持續呈現淨流出，整體賣超達50.6億美元，其中，南韓為外資賣超最重的國家達29.5億美元，其次為印度賣超21億美元、印尼3.5億美元，值得留意的是，台灣是上周外資唯一買超的市場，買超5.2億美元。

股市表現與資金流向大有逕庭，外資雖然逆勢買超台灣，但台股卻是周跌8.3%，為亞股中跌幅最重的市場，顯示內資與散戶信心略有不足。受到關稅戰影響，亞股整體表現持續疲軟，印尼股市跌3.8%，韓國股市跌1.3%、印度股市下跌0.3%，其中，唯越南股市逆風上漲1%，為上周亞股中表現最亮眼的市場。

中國信託投信指出，今年以來整體新興亞洲市場遭外資累計賣超達509.2 億美元，顯示資金對亞洲股市的謹慎態度，美中陷入關稅「掐喉戰」，美國對中國關稅累計稅率已升至145％，大陸也提高至125%，貿易戰雖然令金融市場出現劇烈波動，但波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，若金融市場出現混亂時，聯準會絕對會動用手上的彈藥，以協助穩定市場。

另一方面，上周越南股市表現亮眼，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，對等關稅暫停，短線對越南有利，這將有助第二季的商業活動免於干擾。當前越南對美國的出口增長加速，美國買家也預計加速採購，除了應對本地返校、假期需求，買家也可能為應對90天後不易預測的關稅情境而提前採購。

此外，越南副總理胡德福率領的談判團隊已與美方貿易代表格里爾會面，雙方同意啟動對等貿易協定談判，目標消除關稅壁壘，且越方將為美國在越投資者提供福利。另外，越南政府也宣布成立對美貿易談判代表團，透過制定計劃以及與美方商議，達成穩定的雙邊貿易協議。

根據 Dragon Capital 統計，2024年越南上市企業（不含金融及房地產產業）總營收中，僅約18%來自出口企業，直接出口至美國市場的營收更僅占2%，故對等關稅政策對越南上市企中國信託投信 CTBC Investments Co., Ltd. P.2業營收利潤直接影響預計不大。主要受影響產業為化學、消費品、食品、鋼鐵及建材；然其總市值僅占胡志明證券交易所約 5.5%，整體市場風險擴散有限。張晨瑋表示，若美越談判後續有正向進展，勢必利於越股表現，投資人可持續關注越南與美國關稅談判進度，伺機逢低布局。

美國 越南 關稅

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