你有領這麼多嗎？主計總處：2025年平均年終1.72個月

你有領這麼多嗎？行政院主計總處14日發布2025年工業及服務業廠商發放年終獎金情形，平均發放月數為1.72個月，金額則為8萬1,368元，二者均優於2024年。至於年終獎金發放月數前三名，由金融及保險業3.74個月穩坐冠軍，製造業2.17個月居次，運輸及倉儲業1.97個月排名第三。但，若就細部行業別觀察，則由「航海王」海運業5.69個月稱霸。

主計總處以去年12月，今年1月、2月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，今年年終獎金若就大業別來看，以「金融及保險業」的3.74個月最高，金額高達26萬3,350元；其次則是製造業的2.17個月，金額是9萬8,097元；排名第三的是運輸及倉儲業的1.97個月，金額為9萬9,259元。

此外，不動產業則是另一個發放月數亦超越整體平均發放月數的大業別，其發放月數1.92個月，金額則是8萬4,180元。

細部觀察各行業，譚文玲表示，由於去年AI商機獲利好，因此拉抬相關業別今年年終獎金表現，其中電腦電子光學製品製造業3.46個月、電子零組件製造業2.92月。

運輸及倉儲業亦有多重支撐的獲利因素，例如海運業5.69個月，跟出口暢旺有關，而航空運輸業3.92個月亦相當亮眼，但航空運輸業雖然有貨運，但客運則占大部分，譚文玲分析，主要是受惠疫情解封，湧現大量出國人次。

至於2025年年終獎金發放月數較少的行業別，則有支援服務業0.44個月、住宿及餐飲業0.58個月，以及藝術、娛樂及休閒服務業0.68個月、其他服務業0.81個月、教育業0.97個月，上述五行業今年年終獎金則都未滿一個月。