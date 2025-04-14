快訊

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

聽新聞
0:00 / 0:00

薪資成長追過通膨！前2月實質經常性薪資由正轉負 增幅四年來最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
前幾年通膨高漲，勞工薪資成長老是被通膨吃掉，今年前2月終於追上通膨。示意圖。圖／聯合報系資料照片
前幾年通膨高漲，勞工薪資成長老是被通膨吃掉，今年前2月終於追上通膨。示意圖。圖／聯合報系資料照片

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數。累計1至2月全體工業及服務業受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期增加 2.95%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數4萬3380元，年增0.81%，是近三年首次轉正，增幅是四年來最高；總薪資平均數增加2.99%，剔除物價後累計實質總薪資平均數年增0.85%，增幅也是四年最高。

主計總處調查，2月全體工業及服務業受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為4萬7296 元，較上月減少0.31%，較上年同月則增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬0886 元，合計後總薪資平均數為5萬8182 元，較上月減少47.45%，主因1月廠商有發放年終獎金；另較上年同月也減少28.74%，主要是去年2月適逢春節，為廠商發放年終獎金月分。

累計1至2月全體受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期增加 2.95%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數4萬3380元，年增0.81%。前2月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8062 元，較上年同期增加 2.93%，實質經常性薪資中位數年增0.79%。

主計總處表示，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。各行業來看，1至2月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(3萬4677元)、其他服務業(3萬6461元，如美容美髮及用品維修)、製造業(4萬5337元，其中電子零組件製造業5萬6498元)等；至專業科學及技術服務業(5萬7668元)、出版影音及資通訊業(6萬8941元)、金融及保險業(7萬1135元)等，則為薪資較高之行業。

1至2月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中藝術娛樂及休閒服務業因1月適逢農曆春節，國人休閒旅遊活動熱絡，年增4.44%，營建工程業、製造業亦分別年增3.78%、3.66%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增5.14%，其中電子零組件製造業增加7.25%。

主計總處指出，1至2月受僱員工人數平均為849.2萬人，較上年同期增加5.9萬人、 0.70%。就行業別觀察，住宿及餐飲業年增2萬人最多，批發及零售業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業亦均增1萬人，製造業則年減6千人。

薪資 製造業

延伸閱讀

中職／獅隊靠台北大巨蛋加持 主場人氣超越悍將衝上第2

女性退休理財的困境與解方

繼「饅頭主任」後 士院裁定市議員陳怡君再延押2月

就市論勢／伺服器零組件 可留意

相關新聞

薪資成長追過通膨！前2月實質經常性薪資由正轉負 增幅四年來最高

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數。累計1至2月全體工業及服務業受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期...

金價再創新高！瑞銀喊價3500美元 結構性買盤成關鍵

黃金價格走勢強勁，上周五再創歷史新高，每盎司突破3200美元。瑞銀集團指出，地緣政治風險升高、通膨疑慮未解，加上市場對利...

穩經濟成長！經濟部盤點今年將投入2500億元公共建設

為落實賴總統「台灣+1」的經濟戰略，亦即「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」的四大目標，經盤點後，經濟部2025年執行的重大公共...

高關稅壓力下 產業轉移三主軸：移出中國、移入美國及中國自產

美國商務部長盧特尼克周日表示，聯邦政府晚間決定免除本月早些時候實施的電子產品及半導體的關稅，只是暫時的緩和，這些產品未來...

因應美對等關稅 勞部今召開全國勞動行政首長聯繫會報

川普政府2日宣布對包括我國在內主要貿易對象實施對等關稅措施，將對我國出口導向產業造成影響。勞動部今天召開「114年第1次...

賴總統：稅收應持續投資經濟、強化國防力量及社會投資

賴清德總統14日上午接見「社團法人國立臺北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，肯定北科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。