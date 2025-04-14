薪資成長追過通膨！前2月實質經常性薪資由正轉負 增幅四年來最高

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數。累計1至2月全體工業及服務業受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期增加 2.95%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數4萬3380元，年增0.81%，是近三年首次轉正，增幅是四年來最高；總薪資平均數增加2.99%，剔除物價後累計實質總薪資平均數年增0.85%，增幅也是四年最高。

主計總處調查，2月全體工業及服務業受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為4萬7296 元，較上月減少0.31%，較上年同月則增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬0886 元，合計後總薪資平均數為5萬8182 元，較上月減少47.45%，主因1月廠商有發放年終獎金；另較上年同月也減少28.74%，主要是去年2月適逢春節，為廠商發放年終獎金月分。

累計1至2月全體受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期增加 2.95%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數4萬3380元，年增0.81%。前2月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8062 元，較上年同期增加 2.93%，實質經常性薪資中位數年增0.79%。

主計總處表示，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。各行業來看，1至2月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(3萬4677元)、其他服務業(3萬6461元，如美容美髮及用品維修)、製造業(4萬5337元，其中電子零組件製造業5萬6498元)等；至專業科學及技術服務業(5萬7668元)、出版影音及資通訊業(6萬8941元)、金融及保險業(7萬1135元)等，則為薪資較高之行業。

1至2月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中藝術娛樂及休閒服務業因1月適逢農曆春節，國人休閒旅遊活動熱絡，年增4.44%，營建工程業、製造業亦分別年增3.78%、3.66%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增5.14%，其中電子零組件製造業增加7.25%。

主計總處指出，1至2月受僱員工人數平均為849.2萬人，較上年同期增加5.9萬人、 0.70%。就行業別觀察，住宿及餐飲業年增2萬人最多，批發及零售業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業亦均增1萬人，製造業則年減6千人。