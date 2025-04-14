穩經濟成長！經濟部盤點今年將投入2500億元公共建設

為落實賴總統「台灣+1」的經濟戰略，亦即「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」的四大目標，經盤點後，經濟部2025年執行的重大公共建設經費預計可提高為2500億元，以帶動經濟成長。

經濟部已於上周五（11日）召開「經濟部未來6年重要公共建設計畫盤點會議，將從「優化國內投資環境」、「提升國家競爭力」、「強化設備功能韌性」及「運用新興科技（如AI等）」四大面向，全面檢討擴大投資公共建設計畫，並加速計畫經費執行，督促所屬單位2025年度重大公共建設計畫經費達成率朝向95%的目標努力。

經濟部表示，經濟部每年平均約投入2000億元重大公共工程經費（約占行政院所屬36%），高達全國第一，加計國營事業運轉維護階段的採購，經濟部2024年投入的經費高達GDP的1%以上，可有效帶動經濟成長。

經濟部表示，經濟部所屬各項公共建設計畫，均為國家重要基礎建設，在所屬單位的努力下，有多項即將在近年完成，將大幅提升國家競爭力，以近期即將完工的第三天然氣接收站為例，該接收站進度超前，於4月2日進行LNG靠港測試，儲槽順利進液中，正式營運後每年可增加300萬噸供應量，穩定國內能源供應。

另台電公司近年擴建「大潭電廠燃氣機組」，新建8號機於2024年7月31日商轉，9號機113年12月23日接受調度，各提供112.36萬瓩，7號機預計於2025年6月接受調度，「興達電廠燃氣機組」新1號將提供130萬瓩，預計於2025年4月底接受調度。

經濟部表示，近期水利署及自來水公司也大力改善供水環境，推動諸如海水淡化、水工湖及跨區管網改善等，近期完成鳥嘴潭人工湖興建，每日可提升25萬噸供水，減緩地層下陷、增加供水韌性，避免枯旱影響產業發展。

鑑於經濟部各項建設均為國家進步的關鍵，為強化油水電供應韌性提升競爭力，經盤點後，經濟部2025年執行的重大公共建設經費預計可提高為2500億元，而未來更有協和電廠、大林電廠、通霄電廠、第4、5、7號天然氣接收站、海水淡化廠及供水管網改善等計畫待推動，期能提供產業界更穩定的油水電供應，優化台灣投資環境，作為台灣產品行銷世界的後盾。