劉坤錫：川普關稅政策不確定性高 現階段現金為王

川普政府對消費電子產品所課徵的關稅訊息紛雜，台股14日開高收低，新光投信董事長劉坤錫表示，川普關稅衝擊未完待續，目前判斷9日低點17,306點將有撐，雖然川普宣布關稅暫緩90天，期間變數仍未可知，短線指數先看能否重回2萬點大關並站穩，現階段建議現金為王。

劉坤錫指出，近來各國因預估關稅衝擊，債券殖利率大多下行，唯獨美債殖利率卻往上走，背後代表的意義是因為川普政策反覆，全球投資人對美國的信用打折，已盡量遠離美元資產。花旗銀行甚至直指美債陷入「買方罷工」（buyers’ strike）時代，因為美債本來有特定人在買，但受到川普亂流，因此買方不買了。

劉坤錫表示，未來預期各大投行會下修美國經濟成長率，以目前最少10%的關稅計算，將從原2％下修到1％甚至以下，若關稅稅率更高，美國經濟成長率可能歸零，接著會下修企業獲利；另一方面，通膨壓力會往上，基本上當稅率10％、通膨大概會往上升1％，也就是會從原預估的3%，上升到4％以上。通膨往上、經濟成長率下修，美國想再度偉大，但可能會讓美國人民「未蒙其利先受其害。」

至於台股部分，劉坤錫指出，關稅議題敏感，資金會形成類股輪動，上周包括較不受關稅影響的內需型產業，表現相對持穩，預估類股輪動與盤勢震盪還會持續一段時間。接下來要觀察川普進入第二階段，也就是課徵行業別的關稅，例如半導體、藥品等關稅，目前都無從得知。