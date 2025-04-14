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因應美對等關稅 勞部今召開全國勞動行政首長聯繫會報

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今召開「114年第1次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首長共同研商穩定勞工就業因應措施 。聯合報系資料照片
勞動部今召開「114年第1次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首長共同研商穩定勞工就業因應措施 。聯合報系資料照片

川普政府2日宣布對包括我國在內主要貿易對象實施對等關稅措施，將對我國出口導向產業造成影響。勞動部今天召開「114年第1次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首長共同研商穩定勞工就業因應措施，以齊一中央與地方步調及資訊共享，並布建中央與地方協力聯繫網絡。

勞動部長洪申翰表示，勞動部已就美國對等關稅衝擊影響建立監測機制，以勞工「就業協助」與「權益保障」為主軸，並以積極主動為原則，提出主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業及青年接軌職場4大措施，包括維持僱用安定、企業人力提升計畫及勞工再充電等因應方案，並就工時、薪資權益等議題進行權益保障說明。

洪申翰提及，後續會視整體情勢發展，在主動介入、即時資訊、相互合作、合法合規等原則下進行滾動檢討，並提出相應的因應策略，以及和地方政府布建協力聯繫網絡，請地方政府協助即時訪視積極把關，以不影響勞工權益為原則，協助勞工安定就業。

本次地方勞動行政首長也反映，已陸續收到企業表達擔心受到衝擊，需多了解勞動部協助方案的具體做法，以及地方與中央如何配合等進行意見交流等。

勞動部 工安 洪申翰

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