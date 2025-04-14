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疫情關稅戰屢受衝擊 機械業者願配合政府從危機蛻變

中央社／ 記者趙麗妍台中14日電

立法院經濟委員會南下台中召開座談會，有機械業者指出，歷經中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭到關稅戰，備受衝擊；若微型企業因對等關稅倒閉，恐釀產業鏈斷鏈，願與政府攜手從危機中蛻變。

立法院經濟委員會今天南下台中，在台中市政府舉行「研商美國提高關稅對中部產業影響評估及中央地方支持方案會議」，台中市多家機械業、工具機、手工具、自行車等產業代表到場，提出面臨困境，希望政府協助共度難關。

經濟部次長賴建信、國發會副主委詹方冠、台中市副市長鄭照新、財政部關務署台中關關務長陳木生、立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔，以及民進黨立委何欣純、民眾黨立委麥玉珍等人出席。

機械業者郭璦玫指出，憂心不肖人士以「世界關稅之名行漲價之實」，趁機提高商品價格，若因此造成停滯型通膨，衝擊台灣經濟；她提到，台灣機械業已有80年歷史，微型企業、製造廠若因關稅戰收起來，恐造成產業鏈斷鏈，對製造業實力有相當大影響。

郭璦玫細數近年來，面對中美貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭，以及現在的世界關稅戰，出口廠商站在第一線，衝擊非常大；產業感受到政府誠意，願全力配合，希望從危機中蛻變，一起成長。

有公會代表指出，政府提出金融支持紓困，應跟現在本身公司信貸脫鉤，不然是「看得到吃不到」。賴建信表示，紓困申請是用附註說明方式、或用美國海關稅損證明等，都會討論；關稅議題是震盪也是轉型機會，會推動以產業聯盟、以大帶小策略，與台灣企業輔導合作。

楊瓊瓔希望政府對外談判要加速，國內則要顧產業、顧民生，美方狀態不明，政府應有寬列補助預備；何欣純提到，因應美國關稅，照顧產業也要照顧勞工；麥玉珍則說，去年政府超徵稅收，因應美稅衝擊產業，可思考減稅措施；鄭照新提到，市府也研擬36項舉體方案，「36計挺為上策」，希望協助產業度過難關。

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