賴總統：稅收應持續投資經濟、強化國防力量及社會投資

賴清德總統14日上午接見「社團法人國立臺北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，肯定北科大校友透過產學合作與社會回饋，對臺灣經濟發展的貢獻。並指出，臺灣經濟有所發展、稅收增加，政府將稅收運用在持續投資經濟、強化國防力量及社會投資三大面向，期盼透過教育栽培人才、用經濟建設照顧人民，改善人民生活，讓國家變得更好。

賴總統致詞時表示，看到大家備感親切，他很榮幸3年前在北科大111周年校慶時，獲頒北科大「榮譽校友」，對於能和大家成為校友，他也感到相當光榮。北科大創校114年來，不僅是臺灣開辦最早的工業學府，發展歷程更深深影響臺灣的技專教育制度，對臺灣的人才培育及產業發展，具有巨大貢獻。目前臺灣上市櫃公司有許多負責人都來自北科大，特別是臺灣在國際上引以為傲的科技產業，很多都是北科大校友努力打下的基礎，北科大對臺灣經濟發展有非常大的貢獻。

賴總統說，今天來自三系所友會的校友，除了在企業經營、數位轉型、科技應用及金融管理等領域持續推動創新，更透過產學合作與社會回饋，展現高度的社會責任，提升臺灣在全球市場的競爭力。大家都是臺灣產業能夠穩健向前行的重要推手，他要表達感謝之意。

賴總統指出，這些年來臺灣走過疫情挑戰，經濟表現成績亮眼，而國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險，我們要步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓臺灣經濟脫胎換骨。因此，對於美國政府公布新的關稅政策，政府很早就開始準備，行政院卓榮泰院長也率領團隊，公布了9大面向、20項措施，預計投入880億元經費，針對各產業的不同影響與特殊性給予支持，協助創新升級轉型。

賴總統說，臺灣已與美國展開談判，第一階段的談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。他也希望利用此次挑戰，化為臺灣的機會，推動「臺灣加1」，也就是臺灣加美國的新布局。

賴總統提到，他在去年520上任後，定位國家產業發展方向為「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」。為了讓企業立足臺灣，政府積極改善臺灣投資環境，並鬆綁法律、減稅，解決改善水、電、土地、人力、人才等問題，以及延長歡迎臺商回臺投資方案、根留臺灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案等「投資臺灣三大方案」，並推出投資抵減等措施，就是要讓企業在臺灣這塊土地深根茁壯。

賴總統表示，為了協助臺灣企業布局全球，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業界到友盟國家布局。此外，也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽「台美21世紀貿易倡議」，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望臺灣可以爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓臺灣產品行銷全世界。

談及臺灣經濟成長，賴總統感謝產業界這幾年來共同打拚；去年臺灣經濟成長率達4.59%，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國及歐盟主要國家，也高於全球平均經濟成長率；蔡前總統剛上任時，股市是8千多點，卸任時2萬多點，上漲超過150%。此外，近期也有許多國內外藝人在臺舉辦演唱會，代表臺灣經濟在各行各業努力下有所成長，並反映在各種面向上。

賴總統指出，經濟發展，稅收得以增加，政府將稅收用在幾個方向。第一，持續投資經濟，我們不僅持續改善臺灣投資環境、強化科技產業，也特別幫助中小微型企業。行政院提出協助中小微型企業數位轉型、淨零轉型及通路發展等三對策，並提出普惠貸款、租稅優惠及信保機制等三項配套措施，協助中小微型企業持續發展。

賴總統接著說，第二，強化國防力量。因為地緣政治變化，我們要靠實力獲得和平，和平無價、戰爭沒有贏家。透過強化國防力量的過程，發展國防工業，與友盟國家合作，讓臺灣智慧機械或相關產業得以升級轉型。

賴總統也提到，第三，強化社會投資。政府推動「0到6歲國家一起養」政策，0到6歲的小孩自己帶，政府每個月給予育兒津貼，第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0-2歲幼兒托育補助，送托公共化托育機構每月補助第一胎7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元；送托準公共服務者每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。2-6歲幼兒就學補助，就讀公立、非營利及準公共幼兒園者，第一胎家長每月繳費分別為1,000元、2,000元、3,000元，第2胎、第3胎以上再優惠，政府共編列超過1,200億元經費，就是希望可以減輕年輕夫婦的負擔。

賴總統表示，政府也擴大高中職免學費範圍、拉近公私立大專學雜費的差距，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5-2萬元的補助。他認為，教育非常重要，政府透過教育栽培人才，個人透過教育取得專業知識、改善生活，使國家變得更好，當經濟變好，國人稅收增加，國家在遇到疫情、地震等重大事件時，中央才有能力應變；或在面對美國關稅政策時，政府也才有辦法照顧受到影響的中小企業，並能用經濟建設照顧人民、強化國防，確保國家安全。