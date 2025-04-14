福岡豐前市與商總合作 設首個台商赴日一站式服務中心

為協助台灣企業布局日本市場，中華民國全國商業總會與日本福岡縣豐前市合作設立的「台商服務中心」於14日在豐前市舉行隆重開幕典禮。日本國際交流協會會長李奇嶽表示，中心的落成展現台日雙方攜手促進商務往來的具體成果，未來將全力協助台商從設立公司、開設銀行帳戶、法務與簽證申請等面向，快速落地、順利營運。

根據經濟部國貿署資料，日本為台灣第三大貿易夥伴，亦是技術與外資的主要來源；2023年台日雙邊貿易總額高達757.69億美元，台對日投資達2.14億美元，日對台則為6.2億美元。未來隨著台灣大型企業日月光進駐北九州設廠計畫持續推進，有望帶動半導體相關供應鏈一同拓展，豐前市亦將憑藉區位與行政資源優勢，成為供應鏈企業落腳日本的首選據點。

此次活動由中華民國全國商業總會理事長許舒博與豐前市市長後藤元秀共同主持，外交部駐福岡辦事處陳銘俊處長、日本國際交流協會會長李奇嶽、商總代表團以及豐前市地方政府多位代表共同出席，盛況熱烈。

該中心是日本首個針對台商設立的一站式落地服務平台，將協助台灣企業處理公司設立、稅務法規、銀行開戶、簽證申請等行政實務問題，並提供聯合辦公空間等資源，協助台商無縫落地營運，打造完整的在地支援網絡。

許舒博表示，中華民國全國商業總會長期扮演政府與企業間的溝通橋樑，此次與豐前市攜手設立「台商服務中心」，正是為了解決台商赴日初期經常遇到的制度與行政障礙，幫助企業更順利邁出國際布局的第一步。

後藤元秀指出，這是日本首座專為台商打造的一站式落地平台，市府深感榮幸並將持續提供政策資源與行政支援。豐前市地理位置緊鄰北九州市，僅需約30分鐘車程。目前日月光北九州設廠正在籌備中，未來將帶動台灣半導體供應鏈陸續落地北九州地區，豐前市可望憑藉地緣與產業條件，成為日月光相關供應鏈企業選擇設立據點的優質選擇。

市長同時感謝日本國際交流協會會長、本市市政顧問李奇嶽促成合作。未來中心將由國際交流協會負責營運，並由市府與台籍專業幹部共同組成服務團隊，提供駐日台商全方位落地支援。

值得一提的是，第一批進駐「台商服務中心」的企業包含帝天公司與唯豐肉鬆，皆已經由中華民國全國商業總會推薦並通過豐前市審查核准入駐。未來也將陸續有更多台商申請進駐，形成台商產業聚落效應。

外交部駐福岡辦事處陳銘俊處長則指出，此次設立的「台商服務中心」與經濟部目前在福岡籌備中的「台灣貿易投資中心」互為補充，一為民間與地方政府合作推動，一為中央政府政策布局，希望未來兩者能相輔相成，為台灣企業進軍日本市場提供完整後盾，形成1+1大於2的效果。