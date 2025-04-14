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獨／川普關稅戰…關連工業區廠商嘆面臨關廠 中市府籲中央幫忙這3事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

對於台中港關連工業區廠商因油氣、電費雙漲，成本大增，加上關稅大漲，多數廠商已無法報價，恐面臨關廠或裁員。台中市政府經濟發展局說，最近訪查廠商，發現許多廠商的確面臨這些相同問題。若要予以協助，可歸結在三方面，一是如何減免稅負，二是生產用電不能漲，三是應給予爭取國際訂單的補助，這三件事是對廠商最直接有效的。

經發局說，稅的部分，除了中央稅應由中央研討，看如何予以緩徵或減免；地方稅的因應部分，市長盧秀燕很關心，最近會公布因應方案。而電的部分，在因應美國90天的關稅緩徵期限內，廠商都在趕貨，用電量很大，企業和台電簽的「契約容量」應予放寬，再則是夏季用電馬上就要到了，企業用電會更貴，這部分應予協助，且電價不應該漲。

還有，像是關連工業區由經濟部主管，各工業區的管理費等規費，政府也應該在這段非常時期內暫緩收費。

另外，廠商在美國關稅大漲下，廠商美國部分訂單會遭遇困難，政府應予協助開拓其他地區訂單，台中市政府已有相關規定，希望中央政府也能有補助方案。

台中市 經濟發展 美國

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