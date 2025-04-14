怡和綠電超商攜手凱基銀行 邁入淨零碳排建構永續家園

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商11日與凱基銀行共同舉辦「綠電交易金錢信託」簽約儀式，共同向拓展綠色金融服務版圖與淨零碳排永續家園目標邁進。

怡和綠電超商董事長朱文煌表示，為了環境的永續發展，並協助客戶低碳營運，達成綠電使用目標，交易平台是再生能源產業相當重要的一環，而為了讓買賣雙方更為安心，過程中需要專業金融機構的協助。在與凱基銀行合作的經驗中，觀察到凱基銀行持續落實永續經營，這與怡和集團長期致力發展再生能源，齊心為台灣2050年達成淨零排放目標的願景一致。

怡和集團旗下怡和綠電超商主要營業項目為綠電買賣、碳權輔導及電力交易平台（AFC）代理資源操作，目前怡和綠電超商不僅開始轉供綠電，購售電客戶遍及知名上市櫃公司如金控、航運、高科技半導體公司等。

且於多元再生能源領域如生質能及陸域風電等資源態樣均可提供極佳解決方案，讓購電企業真正做到實現100％使用再生能源。本次藉由凱基銀行導入再生能源售電電費信託管理機制，除可保障交易金流安全性外，亦能提升交易效率並活絡綠電供需市場。同時在欣雄與怡和等集團奧援下，期許與凱基銀行一同落實ESG理念及作為，共同邁向永續未來。