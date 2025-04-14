搶關鍵90天出貨 業者：能否趕快上船是挑戰

美國對超過75國暫緩高額對等關稅90天。台灣工具機暨零組件工業同業公會今天指出，大家搶在關稅10%的90天出貨，但港口的貨櫃、船隻是否足夠，及貨物能否趕快上船是挑戰。

立法院經濟委員會今天考察台中地區經濟建設概況，因應美國關稅新政，聽取中部地區產業界心聲。出席業者包括自行車輸出業、手工具機、台灣工具機暨零組件工業同業公會等多家廠商代表。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳接受媒體聯訪時指出，「32%關稅對資本支出不太樂見，現在有10%關稅可以喘口氣」。詢問客戶後出現拉貨現象，這幾個月希望有機會趕快出貨，「但面臨港口的貨櫃、船隻是否足夠，貨物能否趕快上船是挑戰」。

陳伯佳提到，目前有些貨物正在海上，有些在4月5日前已經出貨，沒有太大影響，「現在在海上的貨物面對的10%關稅還是比32%好」，但依舊希望可以降低關稅，「面對主要競爭國的關稅若比台灣更低，還是有壓力」。

立法院副院長江啟臣表示，美國總統川普時代就是大談判時代，政府應該備妥所有籌碼，90天談判期間全力對美遊說，「關稅是武器、交易是目的、談判是過程」。

他提到和在美台商聯繫，目前都是希望趕快出貨，幾乎把1年的量都出完，因為擔心過了90天後該怎麼辦。

江啟臣說，「不確定性是經濟最大殺手，沒信心會影響整個產業」，無論是海內外的布局或供應。政府應要給人民、產業信心；全力支持對內紓困、對外談判，政府要拿出具體行動，談判結果應讓業者了解並保持彈性。

關於美國關稅對國內農業衝擊，江啟臣提到，若會涉及農漁產品零關稅，政府在損害救濟、補貼及產業轉型要提早溝通。

國民黨籍立委楊瓊瓔指出，稻米與肉品都很重要，談判過程以產業為基準，關稅關係到產業、產業關係到民生，「政府應聽取產業心聲，要求不可以犧牲農業」。