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業者喊緩徵碳費避關稅 彭啓明：早一點做、早一點轉骨

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
彭啓明。聯合報系資料照片
彭啓明。聯合報系資料照片

面對美國政府公布對等關稅，府院展開產業之旅，不少業者，特別是鋼鐵、扣件業者，反映希望碳費緩徵。環境部長彭啓明14日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業有綠色競爭力的角度進行，而不是規費相關費用，「早一點做、早一點轉型轉骨」，未來也會爭取相關的預算來協助業界。

鋼鐵、扣件業者在府院產業之旅喊出希望碳費緩徵，舉中鋼（2002）為例，台灣最大的鋼鐵公司就是中鋼，若以中鋼去年的營收是3,600億元來試算，依照2022年的量來推估，大約排碳量為1,790萬噸，因為鋼鐵為高碳洩漏產業、同時也有提出減碳目標，因此費率應為100元，據此試算出中鋼要繳碳費約3.6億元，這等於是占營收的1％。彭啓明表示，這占比是非常低，在國際上大約排碳稅費大約占4至5％左右，所以比例非常低，也不會影響到中鋼的產品價格。

至於扣件業者中，符合繳納碳費2.5萬噸門檻的業者只有一家，而且那家業者排碳量剛好超過2.5萬噸一點，推算該業者差不多要繳納18萬的碳費。彭啓明認為，因為業者碳排剛過門檻，所以建議可以稍微在節電，就有機會不用繳交碳費。

彭啓明強調，碳有價制度台灣好不容易推動起來的，且碳費制度在整個產業的經營所占比例是非常小，所以目前預計還是會如期進行，但同時還是會在爭取預算來輔導產業，協助產業在減碳的速度上快一點，能節得越多、繳得越少，而且碳費是明年5月才要繳，現在有機會的話，也會積極去爭取預算來協助業者減碳、加速減碳的工作。

中鋼 減碳 鋼鐵

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