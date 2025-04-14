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2025異業併購大爆發！安永揭背後藏著三大關鍵機會點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永建議，企業應跳脫傳統併購思維，不再將收購視為「把公司賣掉」。（路透）
安永建議，企業應跳脫傳統併購思維，不再將收購視為「把公司賣掉」。（路透）

2025年開年以來，台灣併購市場出現顯著變化，「異業整合」成為企業布局新藍海的重要手段。安永聯合會計師事務所指出，這股併購新趨勢不僅打破過往同業整併的框架，也為企業帶來多角化成長與產業重塑的契機。

安永財務管理諮詢公司副總經理任孝穎分析，異業整合的崛起反映出三大值得企業關注的趨勢。

第一，破碎化產業成為整併新焦點，許多中小企業與「隱形冠軍」曾靠專注利基市場取勝，但在產業變動加劇、規模競爭強化的情況下，若要持續擴展市場版圖，勢必仰賴外部資源。特別是處於高度碎片化的產業，例如系統整合業、手工具業，企業單打獨鬥已難以突圍，此時來自異業、具資源與整合經驗的企業若願意主動併購，反而更有機會促進整體產業整併，提升競爭力。

第二，產業龍頭尋求跨界突圍與規模擴張，當產業龍頭在本業市場已趨近飽和，跨界進入新的產業成為突破瓶頸的方式。像手工具產業雖總產值高達近千億元，但企業間規模差距大、整合難度高，若有資源雄厚的異業企業跨足進場，反而有機會整合產業上下游資源，打造新價值鏈，也為未來更多異業整合鋪路。

第三，合作共贏取代傳統收購主從關係，異業收購不同於傳統「買斷」式併購，被併公司往往仍保有經營團隊與掛牌身份，雙方角色更像是合作夥伴。收購方透過併購迅速切入新市場，被收購方則可藉此獲得資源、放大格局。這類異業整合不僅有助雙方快速成長，也可能激發產業內其他企業跟進整併，形成正向循環。

任孝穎強調，企業應跳脫傳統併購思維，不再將收購視為「把公司賣掉」，而是以策略夥伴角度重新思考未來的合作可能，建議收購方整合應採穩健步驟、一對一談判；對被收購方而言，需深入了解合作對象文化與配合模式，評估這項策略是否有助於企業邁向永續經營與規模擴張。

隨著市場持續演變，任孝穎認為，異業整合不再只是併購手段，更可能成為企業突破成長瓶頸與重塑競爭優勢的重要契機。

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