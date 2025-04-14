街口投信：美國關稅暫緩 激勵股市與原物料反彈

街口投信分析，上周川普政府宣布暫緩關稅政策90日，以及歐盟與多數國家與美國啟動協商而帶動全球股市與原物料持續反彈，國際原油單周跌幅收窄至約1%。供應方面，美國能源部長賴特表示考慮全面禁止伊朗石油出口，以迫使伊朗達成核子協議；而嚴格執行對伊朗原油出口制裁可能減少全球供應，尤其是伊朗主要買家中國大陸受影響較大。

美國 3月消費者物價數據意外下降，在進入夏季出遊旺季之前，機票價格、飯店和汽車旅館房間價格均有所下降，顯示在商業和消費者信心急劇惡化的情況下，可自由支配的支出正在下降。通膨數據下滑並未帶動降息樂觀行情，顯示投資人將注意力放在關稅以及美國可能衰退的影響而重新評價金融商品；美國能源資訊署EIA上周四報告下調了全球經濟成長預測，並警告關稅可能對用油需求與油價造成嚴重影響。不過，隨著各國啟動對美關稅協商、以及中國大陸聲明不再回應美國其他後續加碼關稅，關稅帶來的不確定性逐漸消散，全球金融市場有望利空出盡而回歸基本面。

另外，同樣受到川普宣布延緩對等關稅政策90天的激勵，市場對降低關稅或取消對等關稅燃起了希望，街口投信表示，資金重新回到大宗商品市場，推升紐約銅價自上周低點大幅反彈上漲超過10%。

根據路透社報導，歐盟委員會預測，歐盟國家預計將在今年增加89吉瓦的新再生能源容量，其中包括70吉瓦的太陽能和19吉瓦的風能。而德國電網公司－安普里翁Amprion表示，在未來五年內將其輸電網絡的投資金額增加到400億美元，使輸電網絡可以輸送更多可再生電力。該筆投資金額比去年發布的計畫中成長了32.4%。此外，美國能源資訊署在短期能源展望報告中（STEO）表示，美國的電力消耗將在2025年和2026年創下新高。EIA預測，電力需求將從2024年創紀錄的4.1兆度增加到2025年的4.2兆度，到2026年將增至 4.24兆度。

印度阿達尼企業有限公司金屬業務主管表示，該公司準備在未來四周內在印度啟動一家大型冶煉廠，用於提煉銅精礦。隨著印度致力於滿足其工業和能源轉型的需求，預計未來幾年印度的銅需求將大幅成長。同時智利國營礦業公司董事長也向路透社表示，該公司第2季看到中國大陸對銅金屬的需求強勁。然而根據智利銅業委員會Cochilco的數據顯示，2月智利國營礦業公司Codelco的銅產量下降至9.8萬噸、年減6%。由此來看，全球在能源轉型以及資料中心擴充與建設，對於銅的龐大需求並不會因為川普的關稅政策而縮減，反而會因為擔憂供給不足而加速搶銅的行列，因此未來銅價將隨著市場需求的提升而水漲船高。