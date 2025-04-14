史詩級暴跌暴漲！00878、0056等36檔 ETF 股民數飆新高

美國總統川普的關稅政策超過市場最悲觀預期，觸發新一輪拋售潮，全球市場震盪劇烈，暴跌及暴漲都寫下史詩級紀錄，上周大盤累計重挫1,769點，加權指數留長下影線2,221點。投資人遇到波動，勇於進場加碼，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）等在內的熱門ETF，共計36檔ETF人氣飆新高。

4月2日美國總統川普宣布對等關稅後，全球風險性資產出現一波大暴跌，隨著愈來愈多國家相繼加入關稅談判行列，授權75個國家90天暫停期且在此期間將對等關稅大幅降至10%，激勵以美股為首的股市出現報復性反彈。

根據統計至4月11日，有36檔ETF受益人數創高，占整體的12.5%，其中，以投資人最熟悉的台股相關標的最受到歡迎，占半數以上，包含國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）、富邦旗艦50（009802）、元大台灣50正2（00631L）、富邦科技（0052）、富邦臺灣加權正2（00675L）、兆豐藍籌30（00690）、保德信市值動能50（009803）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大電子（0053）、群益臺灣加權反1（00686R）、富邦摩台（0057）。值得一提的是，四檔槓桿型ETF中就有三檔人氣創高，搶反彈的買盤也相當積極。

另外一大亮點在美股部分，川普企圖以「對等關稅」來追求公平，另還將設法清除國家補貼、市場進入障礙、匯率操縱等非關稅壁壘，來解決美國與各國的貿易失衡以及全球化受惠者與受害者的失衡問題，投資人也瞄準美股ETF進行布局，如國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）、復華S&P500成長（00924）、富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800）、永豐美國500大（00858）、中信美國創新科技（009801）、富邦NASDAQ正2（00670L）、元大S&P500正2（00647L）等受益人創高。