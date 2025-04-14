國安基金增至1兆 財部支持

美國總統川普政策不確定性引發台股劇烈波動，儘管國安基金已啟動護盤，但基金規模五千億元是否足以因應護盤所需引發外界關注。針對立委提案將規模翻倍增至一兆元，財政部表示支持，但考量推動修法恐引發市場不同解讀，傾向不主動提案修法，將配合立院修法進度，再提出財部的意見納入修法參考。

根據國家金融安定基金設置及管理條例規定，國安基金規模五千億元，資金來源都是借款，其中以國庫持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款上限兩千億元，另外是借用郵政儲金等四大基金中，可供證券投資而尚未投資的資金，上限三千億元。

民進黨立委郭國文上周提案修法將基金規模翻倍，他認為國安基金二○○○年成立時，台股市值僅八兆元，如今已成長至七十多兆元，去年的日均成交量動輒超過五千億元，目前國安基金規模占整體股票市場僅約百分之○點七，為穩定市場以及安定民心，除了擴大規模至一兆元，也刪除資金兩大來源的借款上限，以增加籌措財源彈性。

郭國文所提的修法草案已完成連署，將排入院會進行後續審議。據了解，財政部對郭版高度重視，加上修法方向符合財政部期待，根據財部內部研議方向，將維持四大基金借款上限，但向金融機構借款將從現行的兩千億元調高至七千億元。

針對為何財部內部版本不調高四大基金舉借上限？據指出，主要是考量四大基金投資是以「獲利」為目的，不同於國安基金是以「護盤」為目的，因此兩者對於進場時點的考量未必一致；此外，四大基金已有一定的股票部位，國安基金就算有需要，也不一定借得到。

此外，財政部對於是否主動提出修法版本也有所顧慮，據了解，考量國安基金啟動護盤後，進出股市的原則是「來無影、去無蹤」，在護盤期間提案擴大規模，一旦市場解讀國安基金是因為銀彈不足，恐和護盤任務適得其反，因此傾向被動配合立委提案修法，再提出行政部門的意見。

一位國安基金前任操盤手指出，首先，國安基金成立之初，成交量僅一千多億元，對照目前的日均成交量不能同日而語；其次，當前的國際情勢變化速度更快、波動更大、變數也更多，現有規模不足以因應；最後，上市櫃公司市值已七十多兆元，以規模五千億元為限更增護盤難度。

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲則以「颱風」和「龍捲風」的對比指出，國安基金先前對颱風或許有效，但在他看來，這次的川普關稅風暴是龍捲風，即使國安基金進場護市效果也有限；至於四大基金，他認為四大基金能有多少資金借出來供國安基金運用，也有疑問。