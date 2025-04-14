我持有美債規模 居第11大

根據美國財政部最新數據，台灣為美國國債第11大持有國，規模達2,904億美元（折合新台幣約9.58兆元）。央行總裁楊金龍先前在立法院備詢時透露，我國外匯存底裡，逾八成為美元債券等資產；事實上不只央行，國內壽險公司、銀行等金融機構也持有不少美債。

美國財政部資料顯示，截至今年1月，主要境外持有國合計持有8兆5,265億美元的美債，和2024年12月大致持平；與去年1月相較，這一年增加5,727億美元、增幅為7.2％。

放眼全球，日本仍為美債最大持有國，今年1月持有美債規模達1.079兆美元，較去年12月增加持有195億美元；中國大陸居次，持有規模為7,608億美元，較去年12月增加18億美元。

持有美債前十大國家除日本、大陸外，依序為：英國7,402億美元、盧森堡4,099億美元、開曼群島4,045億美元、比利時3,777億美元、加拿大3,508億美元、法國3,354億美元、愛爾蘭3,297億美元、瑞士3,011億美元。

排名第11的台灣，今年1月持有美債規模為2,904億美元，較去年12月的2,825億美元，增持79億美元。

去年1月以來，台灣持有美債金額大致維持增加趨勢，去年9月2,911億元達到高峰後連三月下滑，去年12月降至2,825億美元，今年1月再增至2,904億元。