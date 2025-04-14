調降存款準備率 掀起話題
產業界紛紛建議調降中央銀行存款準備率，行政院長卓榮泰昨（13）日表示，後續會與央行審慎研議，但牽一髮而動全身，如國內產業確實有此需求，政府會以正面態度審慎思考，積極解決相關問題。
卓榮泰昨日出席高雄產業座談會。高雄市長陳其邁反映產業心聲，建議調降存款準備率，才有更多資金動能提供銀行幫企業做因應。
卓榮泰指出，行政院提出九大面向、20項措施及支持方案，其中又以「金融支持」方案備受關注，希望藉此穩定業者資金，進而協助產業推動升級轉型、開拓更多市場、培養更多人力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言