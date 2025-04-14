調降存款準備率 掀起話題

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

產業界紛紛建議調降中央銀行存款準備率，行政院長卓榮泰昨（13）日表示，後續會與央行審慎研議，但牽一髮而動全身，如國內產業確實有此需求，政府會以正面態度審慎思考，積極解決相關問題。

卓榮泰昨日出席高雄產業座談會。高雄市長陳其邁反映產業心聲，建議調降存款準備率，才有更多資金動能提供銀行幫企業做因應。

卓榮泰指出，行政院提出九大面向、20項措施及支持方案，其中又以「金融支持」方案備受關注，希望藉此穩定業者資金，進而協助產業推動升級轉型、開拓更多市場、培養更多人力。

卓榮泰 陳其邁

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