政院盯洗產地設三道防線 卓揆強調「MIT就要是MIT」

行政院長卓榮泰昨（13）日出席高雄產業座談會時強調，美方特別在意洗產地問題，MIT（台灣製造）就要是MIT，政府嚴守事前防範、事中嚴查、事後嚴懲三道防線，防止台灣成為洗產地破口；另也大力啟動反傾銷調查，目前有三案正調查中。

卓榮泰昨日前往高雄市出席產業傾聽之旅座談會，與鋼鐵、石化、扣件、機械、遊艇、自行車、汽機車等南部產業代表對話，聽取產業面臨美國對等關稅政策的問題與需求。

台美雙方日前已展開對等關稅談判，卓榮泰指出，美方除關注對等關稅、非關稅貿易障礙等議題外，亦重視低價違規轉運「洗產地」問題，因此「MIT就要是MIT」，台灣須嚴守這道防線，不能成為破口，政府未來會加強「事前防範、事中嚴查、事後嚴懲」，絕不寬鬆，也請業者與政府密切合作，共同防護台灣經濟安全。

卓榮泰表示，在美國對中國大陸祭出高關稅之後，大陸產品可能會因為無路可銷而大量往各地流竄，甚至低價傾銷到國內，政府一方面要保護國內產業競爭力，也要保護國人使用、購買各種產品的安全，未來會大力啟動反傾銷調查。

卓榮泰表示，近年已有18項列入反傾銷項目，有三項產品正在調查中，未來會依照相關法令啟動更大反傾銷調查，保護國內產業及國人健康安全。

根據財政部資料，目前調查中的三案，有兩案涉案國家為中國大陸，包含特定熱軋扁軋鋼品、麥芽釀造啤酒；此外已課徵反傾銷稅案件中，多數貨品涉案國家也包含中國大陸。

卓榮泰表示，台灣是高科技發展國家，許多機敏高端科技產品會出口至國外，因此出口管制亦為鞏固世界經濟安全中重要的一環，同時也是台美雙方談判的重要議題，台灣須在出口管制方面做到最好，才能在後續談判中主張我方各項權利。

至於非關稅貿易障礙部分，有賴行政與立法部門間審慎討論，卓榮泰強調，會在守住「保護國人食品安全及交易市場秩序」的基本原則下，研議後續可以鬆綁的項目。