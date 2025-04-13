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PIMCO：美國關稅延後90天 下半年經濟壓力加大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國總統川普4月9日宣布，除中國大陸外，對所有已實施對等關稅的國家暫緩90天。路透
美國總統川普4月9日宣布，除中國大陸外，對所有已實施對等關稅的國家暫緩90天。路透

美國總統川普4月9日宣布，除中國大陸外，對所有已實施對等關稅的國家暫緩90天。PIMCO 首席經濟學家衛艾婷認為，即便寬限期延長，美國仍將維持更高的關稅，並預計美國經濟在今年下半年仍可能面臨下行壓力，核心消費者物價指數（CPI）預期可能升至4.5%。

衛艾婷表示，在美國通貨膨脹預期維持高檔的情況下，聯準會（Fed）的政策調整空間受限，短期內降息的機會有限。Fed本次對經濟疲弱的反應可能較以往更緩慢，預期需要等到今年下半年，失業率明顯攀升後，才可能啟動降息循環。Fed也可能採取非常規貨幣政策工具，以穩定美國公債市場。

衛艾婷分析，美國與部分貿易順差國（如英國、澳洲）、日本與阿根廷達成關稅協議的可能性較高；但對於與美國長期存在貿易逆差的國家如中國，以及歐洲多國（德國、愛爾蘭、義大利、瑞士、法國、奧地利等）和亞洲國家（越南、台灣、南韓、泰國、印尼等），談判難度較高，因為這些國家可能必須進行結構性的經濟與政策調整，以縮小雙邊貿易差距。

衛艾婷指出，在全球政策與市場波動升高的環境下，投資人應審慎調整資產配置，建議由估值偏高的美股轉向全球多元、高品質、起始殖利率佳的債券資產，以發揮固定收益資產在投資組合中所具備的穩定作用。

美國公債 關稅

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