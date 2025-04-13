關稅風暴 財部推免加息延分期繳稅、放寬金融支持措施

因應美國加徵關稅影響，財政部放寬廠商申請貿易融資利息減碼、輸出保費優惠的資格，也就是取消營收較基期衰退達15%的門檻；此外，除所得稅申報季將延長至6月底，亦將提供多項稅目延、分期繳納免加計利息措施。

美國總統川普宣布對等關稅，恐衝擊台灣廠商。財政部提供2項金融支持措施，首先，業者可透過輸出入銀行及與其簽約承辦的國內金融機構，辦理貿易融資利息減碼，以協助出口美國廠商及其關連產業降低資金成本，確保台灣廠商在全球市場的競爭優勢。

財政部原規定，申請者營收要較基期衰退達15%，不過，為進一步協助業者因應美國加徵關稅衝擊，財政部放寬申請門檻，只要是經目的事業主管機關認定受影響產業並具備出口美國外銷實績或其關連產業，且其票、債信及營運情形正常的廠商，就可透過此措施減輕資金成本負擔。

根據貿易融資利息減碼方案，可提供台灣出口廠商貿易融資貸放年利率減碼1%；每家廠商每年可減收利息最高新台幣500萬元；中小企業或經主管機關認定受美國關稅政策衝擊較大的廠商，年利率減碼更提高到1.5%，每家廠商每年可減收利息最高600萬元。

第2，輸出入銀行辦理的輸出保費優惠方案，財政部同樣取消營收要較基期衰退達15%的申請門檻，也就是說，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業的廠商，就可透過此措施減輕投保輸出保險徵信費與保險費負擔。

根據規劃，徵信費最低以1折計收，比如原本對國外買主的徵信費為3000元，只需支付300元徵信費。保險費亦最低以1折計收，比如投保輸出保險原應繳5000元保險費，僅須支付500元保費即可。

此外，所得稅申報季為每年的5月1日至5月31日，隨報稅季將至，財政部預計將今年報稅季由1個月延長至2個月，即5月1日至6月30日；退稅也將盡力維持原定時程。

同時，財政部也規劃端出延、分期繳稅免加計利息措施，延期時間為1至12個月，分期則為2至36期、每期以1個月計算，助業者紓緩資金壓力。

延、分期繳稅免加計利息適用稅目，除綜所稅、營所稅，也包含房地合一稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。至於適用條件等詳細規劃，財政部將於近日正式對外公告。