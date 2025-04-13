川普關稅衝擊 專家：美國非投等債短期前景不明

金融市場陷入動盪，目前仍難判定何時落底。安盛美國非投資級團隊表示，對美國非投資等級債券而言，儘管短期前景不明，但市場基本面仍具韌性，包括債務到期延後、槓桿水準低、利息覆蓋率高於金融海嘯後平均。未來這些優勢能否延續，將影響市場後續走勢。隨著消費與企業信心下滑，預期多數企業將延後上半年的財測，尤其是受關稅衝擊較大的產業。

安盛美國非投資級團隊表示，直到美國總統川普在2日公布對等關稅公告之前，美國非投資級債券(HY)市場在面對股市波動加劇和可能影響市場的關稅消息時仍保持韌性。截至4月2日，美國非投資級債券市場的年初至今報酬率為+1.3%，相較之下，股票市場則早已呈現負報酬，標普500指數為-3.3%，羅素2000指數為-8.0%。

然而，4月2日宣布的對等關稅措施遠超預期，導致全球金融市場出現顯著負面反應，美國非投資級債券市場也未能倖免。利差從歷史低點回升，從4月2日的342個基點擴大到上周結束時的445個基點，增加了100個基點，這是自疫情以來最大的波動之一。美國非投資級債券市場的到期最差殖利率（YTW）也從4月2日的7.6%上升到4月4日的8.4%2，利差擴大的負面影響被無風險利率下降給部分抵消，因為市場開始認為美國經濟衰退風險提升以及聯準會可能需要透過寬鬆貨幣政策來支持經濟表現。

由於市場波動加劇，美國非投資級債券市場的年初至今報酬率轉為負值，截至4月4日為-1.0%。非投資級債券市場中品質較高、對利率變動更加敏感的債券表現較佳，BB級債券的年初至今報酬表現持平，而B級為-1.4%，CCC級為-4.6%。這扭轉了過去幾年CCC級債券表現優異的趨勢。但相較之下，股票市場的年初至今表現更加負面，標普500指數和羅素2000指數分別為-13.4%和-17.8%。

安盛美國非投資級團隊指出，美國非投等債短期利差或仍有擴大壓力，但違約率持續低檔，加上投資人等待更佳進場點，將有助支撐市場。預估違約率將自目前水準小幅上升，但仍將低於或僅略高於歷史平均水準（美國非投資等級債券市場長期違約率約為3.2%，含折讓重組）。儘管市場波動可能延續，但未來12個月美國非投資等級債仍具利差收益潛力。