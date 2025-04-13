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強化負責任登山 內政部：跨部會協調、落實山域管理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部已責由國家公園署、消防署及空中勤務總隊研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」。圖／內政部
內政部已責由國家公園署、消防署及空中勤務總隊研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」。圖／內政部

近期多起山域事故凸顯民眾輕忽天候變化、自身準備不足等缺乏安全自負觀念，導致動用搜救資源，甚至違反「國家公園法」及縣市登山活動或山域事故救援管理自治條例等相關規定，內政部13日表示，已責由國家公園署、消防署及空中勤務總隊研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」，並提報行政院召開跨部會協商，針對山林開放政策的精進，提升國人登山素養及對山林環境的認知，訂定相關規範與罰則等，以確保登山安全；也研議納入使用者付費機制，遏止不負責任的登山行為。

內政部表示，因登山活動、山域管理、山難救助之權責及法規分別涉及教育部（體育署）、交通部（觀光署）、農業部（林業及自然保育署）、內政部（消防署、警政署、國家公園署、空中勤務總隊），內政部國家公園署已於今年3月積極召開兩場「山域活動一致性規範研商會議」，邀集跨部會機關、登山社團及登山專家交換意見，與會者皆認同應有全國一致性之山域活動管理規範，針對全國山域活動管理，如使用者付費機制、搜救勤務派遣、登山保險、違規裁罰、山域管理、登山活動規範、登山安全教育等議題，將提報行政院召開跨部會會議研商，以完善整體登山活動及山域管理機制。

內政部指出，國家公園署將持續強化入山入園管理服務措施，開發入園手機APP，功能包括推播最新天候資訊、步道地圖及報平安等，可即時推播園區氣候、地震避難資訊、投放登山安全教育知識圖卡，並定時自動回傳登山者坐標至守護平台，一旦發生事故可根據最近坐標提升救援效率。另外針對任意變更路線、違規紮營、個人行為影響入園登山安全、耗費社會資源或其他情節重大者裁罰，並最重予以3年禁止入園申請，以落實「負責任登山」，降低山域意外事件發生。

內政部再次強調，山林開放是促進全民親近自然的重要政策，但「開放不等於放任」，全民都應以尊重自然、珍惜生命的態度從事負責任的山域活動。內政部也呼籲山友行前務必詳細規劃行程、評估安全風險、備妥裝備、詳實登錄入山資訊，並與留守人保持聯繫，共同打造負責任的優質登山活動。

內政部 國家公園 教育部

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