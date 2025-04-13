助中高齡者重返職場 桃竹苗分署攜手全家24日辦理職場體驗式徵才活動

因應台灣人口結構改變，勞動市場對中高齡人才的需求日益增加，為協助中高齡者更貼近職場實務、重拾職場信心，勞動部桃竹苗區銀髮人才資源中心將與全家便利商店合作，於4月24日（四）14:00-16:30於新竹市銀髮人才服務據點（新竹市東區龍山西路99號1樓）辦理職場體驗式徵才活動，藉由「先體驗、再徵才」的方式，降低中高齡者職場期待落差感，進而穩定就業，歡迎有興趣中高齡民眾踴躍報名參加。

主辦單位表示，這次辦理「先體驗、再徵才」主要目的是希望幫助中高齡族透過實際體驗，更深入了解企業環境與文化，並同時熟悉工作內容，降低期待與現實的落差；體驗結束後可立即參加面試，免去等待通知的焦慮，提升求職效率。

曾參與體驗式徵才活動的62歲王小姐分享，她在遭遇資遣後，曾對未來職涯感到迷惘，後來參加銀髮中心舉辦的體驗徵才活動，讓她發現許多友善的就業措施，包含親身操作工作內容，讓面試者了解工作職務，現場安排當場投遞履歷進行面試，讓她對職場重返之路充滿信心，也感謝銀髮中心的用心安排。

這次合作的全家超商，致力於打造中高齡友善職場，並透過多項輔助設施，讓中高齡及高齡者融入工作無障礙，包含藉由加大面板與字體的POS機、減壓地墊、補貨推車矮凳等輔具，協助中高齡員工減輕視力與體能上的負擔。此外，透過彈性職務設計，還提供「不調店、不輪班」的選擇，以穩定工作環境與生活作息，打造更友善的就業環境。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，人口結構改變下，中高齡人才的價值越來越被各界重視。企業端也慢慢改變思維、調整用人策略，肯定中高齡人才的穩定度與工作態度能為團隊帶來正向影響。勞動部也推出55+就業獎勵措施，只要退休中高齡及55歲以上民眾，離開職場3個月以上透過就業中心找到工作，滿3個月可領3萬元，最多可領2次6萬元。同時，也輔導轄區企業建構友善職場，鼓勵企業可透過專屬教育訓練教材或彈性調整工作時間等等友善協助方案，提供友善職缺媒合成功便可申請職場支持輔導費，每人3千元，最高3.6萬元。

今年度銀髮中心將持續辦理多場職場體驗徵才活動，讓中高齡或高齡者皆可穩定就業，除5月16日（五）桃園場：瓦城集團、5月22日（四）新竹場：7-ELEVEN場次外，後續亦有芮薇荷、和田精密、黑馬新銳、南僑等企業陸續辦理職場體驗，歡迎有興趣的民眾報名參加，可致電銀髮中心電話03-5583456分機232李小姐洽詢。