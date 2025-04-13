因應川普關稅戰中場休息90天 PwC Taiwan提四點建議

美國總統川普4月2日宣布的對等關稅政策，讓世界各國震撼，尤其是台商目前主要製造廠集中的越南、泰國、印尼、柬埔寨等東南亞國家都受到高關稅的影響。

美東時間4月9日，川普先宣布各國差異稅率除中國大陸外，其餘暫緩90天實施，期間只課徵10%的基準關稅；美東時間4月11日，美國海關及邊境保護局（CBP）又發布新的指引擴大豁免稅則的適用範圍，除原本就適用豁免清單的半導體外，再加上筆電、半導體製造設備、智慧型手機、液晶顯示器等產品。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，以上豁免稅則對於中國大陸以外國家生產的相關產品，也豁免課徵10%的基礎關稅；對於中國大陸生產的相關產品也有適用，例如中國大陸生產的筆電、智慧型手機，就不須課徵目前125%的對等關稅，但依國際緊急經濟法（IEEPA）課徵的20%額外關稅並沒有免除。

李益甄說，現階段政府已展開與美國的經貿談判，但在最終結果出爐之前，對等關稅將來會發生多大的影響仍屬未定之數。面對不確定的關稅變局，單純等待時間經過並不是最佳解方，企業應把握「黃金90天」，積極布局因應策略。

PwC Taiwan提出四點建議，包括：