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MIT 就要是 MIT 卓揆：不讓台灣成為洗產地破口

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院長卓榮泰13日出席高雄產業座談會。他表示，除了對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制，美方也特別在意洗產地問題，「MIT就要是MIT，我們一定要嚴守這個防線，防止台灣成為洗產地的地方，不能成為破口」。

卓榮泰表示，賴清德總統提出五項策略，行政院也提出九大面向20項措施，首先第一個注意到的就是金融支持，因為在資金沒有匱乏、穩定狀況下，才可以做產業轉型、培養更多人力，所以對內部，行政院也先檢討降低行政成本，協助企業度過這樣的困難。

卓榮泰表示，這幾天大家最注意的是金融支持，就像是高雄市長陳其邁剛才提到的調降銀行準備率，這已經這幾天第三次聽到，表示業界與地方聲音都非常大，回去會跟央行好好討論，因為這是牽一絲而動全身，但若當國內產業跟各方面都有這個需求，必須正面去思考如何解決大家的問題。

他說，在九大面向中，政府部門的行政成本已經降低到一折，但如果有其他降得不夠或是沒有想到的，也請業者要提出來，這特別的時候由政府吸收沒問題。

卓榮泰指出，美方對等關稅已經在日前展開談判，國人應該感到有一點點欣慰跟一點點安心，至少這談判已經開始啟動，未來會在互利雙贏上繼續推動，除了對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制，美方也特別在意洗產地問題，「MIT就要是MIT，我們一定要嚴守這個防線，防止台灣成為洗產地的地方，不能成為破口」，他希望業者跟政府合作要非常非常密切，大家要有防線要防衛台灣經濟安全的心理，要有同樣的防線，才能在世界貿易秩序重整過程中，得到其他國家更多信任，給我們更多協助。

卓榮泰強調，未來政府會針對洗產地在事前加強防範、事中嚴查、事後嚴懲，這三道防線絕不寬鬆，但是也要保護國內產業，也會嚴防中國產品無路可銷、大量往各地流竄，會低價傾銷到國內 一方面也要保護國內產業安全，也要保護國人使用購買各種產品各種安全的信賴度，未來會大力啟動反傾銷調查，目前已經有19項列入反傾銷項目，有1項正在調查中，未來會依照相關法令啟動更大反傾銷調查，保護國內產業及國人健康安全。

卓榮泰說，同時，台灣是高科技發展國家，機密產品會出口，出口之後正常會受到管制，但還是會有不法的行為會流竄，所以出口管制也是世界經濟安全中重要的一環， 出口管制也是自己要做到最好，非關稅的貿易障礙將來要跟國會好好討論，有些可鬆綁的地方、我們鬆綁，要用基本態度去做互相有利的談判，但是政府會守住保護國人食品安全及交易市場秩序的原則。

MIT 卓榮泰 關稅

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