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卓榮泰：台灣將嚴防洗產地 MIT就是MIT 啟動反傾銷調查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天到高雄與產業座談，高雄市長陳其邁提出多項建議。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰今天到高雄與產業座談，高雄市長陳其邁提出多項建議。記者徐白櫻／攝影

美國宣布新一波關稅豁免名單，行政院長卓榮泰今天到高雄與產業座談，市長陳其邁為鋼鐵螺絲業發聲，盼公共工程管制中國鋼鐵，另建議調降央行存款準備率，產生更多資金動能給銀行幫助企業。卓榮泰說，銀行準備率牽一絲動全身，回去要跟央行好好討論；至於台灣何時進行下一波談判，完全不是操之在我方，這周要用最快速度通過特別條例及預算，將嚴防洗產地，啟動反傾銷調查。

卓榮泰今早赴金屬工業中心主持高雄產業座談會，邀集鋼鐵、螺絲、遊艇及石化等產業代表表達意見。

高雄市長陳其邁表示，高雄是金屬石化最具代表性城市，也是螺絲扣件業重鎮，雖然沒有受32％對等關稅影響，但從3月12 日已實施25％關稅，中國未來也許會從美國轉單歐洲或東南亞，勢必衝擊台灣競爭力，政院880億元因應方案也要比照適用。

陳其邁說，台灣目前沒有管制中國鋼鋁線材賣到台灣，中國低價傾銷，透過洗產地方式進來台灣，台灣本身關稅對於其他國家也要設立不同的關稅條件，來保護本國鋼鐵或扣件等相關產業；公共工程採鼓勵、優惠，或管制中國鋼鐵來台。此外，資金源頭在於央行利率，台灣已經連續3年調高4碼，建議調降存款準備率，「水要打開」，才有更多資金動能提供銀行幫助企業做因應。

卓榮泰表示，這幾天大家最注意的是金融支持，陳其邁提及調降銀行準備率，這已經是他第三次聽到，這表示業界與地方聲音都非常大，他回去會跟央行好好討論，這牽一絲而動全身，但若國內產業各方面都有這個需求，必須正面去思考如何解決。

卓榮泰說，這次美方對等關稅已經在日前展開談判，國人應該感到有一點點欣慰跟安心，未來會架構在互利雙贏上繼續推動，不過美方很在意洗產地問題，「MIT就是MIT，台灣一定要嚴守這麼防線，不能成為破口」，他希望業者要與政府密切合作，要有同樣的防線，才能在世界貿易秩序重整過程中，得到其他國家更多信任，給予更多協助。

卓榮泰強調，未來政府會在事前加強防範、事中嚴查、事後嚴懲，這三道防線絕不寬鬆，也會嚴防中國產品無路可銷、大量往各地流竄，未來會大力啟動反傾銷調查，目前已經有19項列入項目，1項調查中，依照相關法令啟動更大反傾銷調查，保護國內產業及國人健康安全。

卓榮泰說，出口管制也要自己做好最好，非關稅的貿易障礙將來要跟國會好好討論，有些可鬆綁的地方，我們鬆綁，要讓我們有基本態度去做互相有利的談判，但是保護國人食品安全及交易市場秩序，這部分原則政府會守住。

行政院長卓榮泰今天到高雄與產業座談，會中先報告行政院的因應對策。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰今天到高雄與產業座談，會中先報告行政院的因應對策。記者徐白櫻／攝影

MIT 卓榮泰 反傾銷 陳其邁

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