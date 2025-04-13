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美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

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美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
華盛頓與北京關貿大戰開打迄今，就目前狀況看來，雙方互不相讓，紛紛陸續加碼，毫無退讓跡象。圖為中國國家主席習近平與美國總統川普。（法新社）
華盛頓與北京關貿大戰開打迄今，就目前狀況看來，雙方互不相讓，紛紛陸續加碼，毫無退讓跡象。圖為中國國家主席習近平與美國總統川普。（法新社）

美國總統川普宣布暫緩對等關稅，但仍向中國大陸徵145%的關稅，中方也向美方反制徵125%關稅。財信傳媒董事長謝金河今在臉書表示，美中角力第二章就是美國國債攻防。

謝金河指出，川普的關稅大戰已經頂到超限，現在關稅加再高，只是創造氣勢，雙方出口都會凍僵，港口堆滿出不了貨的商品，對股市影響已經減弱，新的戰場在美債

謝金河指出，最新收盤的10年期公債殖利率一度升高至4.592%，30年期公債殖利率也一度升破5%，這次川普的關稅超限戰率先喊暫停，這是債市的壓力。未來這一周債市的攻防會是焦點。美國國債36兆美元，今年到期9.2兆美元，6月到期有6.5兆美元，這是川普眼前的難題。川普拿關稅無限上綱，最大的目的是改善美國龐大的債務，不過太短的時間要解決幾十年的沈痾有難度。

謝金河說，這次美國股市市值蒸發18兆美元，若照川普的算法，一年可以增加6000億美元債務，單是股市下跌的市值，川普的關稅要課30年。如果川普沒有在9日宣布90天緩衝期，再下去很可能是股市，債市，滙市的全面崩潰，美國的霸權也會動搖。

債券殖利率飊高，這是警報訊號。謝金河指出，中國手上的美債從1.3兆減碼到7068億美元，但個比重到底高不高？美債外國人持有8.5265兆美元，占8.29%，如果中國在很短的時間把美債拋光，債市可能會受到很大的衝擊，這要觀察未來中國拋美債的量。

謝金河指出，另一個是黃金，白銀或比特幣，最近黃金漲到3237.93美元，看起來有中國的買盤，不過，黃金規模不大，很難完全滿足中國的需求，比特幣也一樣。中國的外匯存底3.2兆美元，未來會出現什麼新配置？值得關注。

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