2月受雇員工薪資看增 漲幅有望超過通膨

行政院主計總處明（14）日將發布2025年2月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，預期在2月消費者物價指數（CPI）年增率回落至2%以下，今年2月受僱員工薪資，可望延續1月薪資成長速度超過通膨的情形。

主計總處官員指出，關於1月薪資調查，不僅全體受僱員工經常性薪資年增2.91%，創近15年最高增幅，1月全體受僱員工經常性薪資中位數38,142元，年增2.98%，也是自2021有公布經常性薪資中位數年增率以來的最大漲幅。

上述兩項薪資年增率漲幅數據都創近年新高，是否與農曆春節因素影響有較大關係？主計總處官員表示，也和景氣有關。今年1月工作日只有17天，較上年同月減少五天，工時也會影響薪資表現。

圖／經濟日報提供

但1月兩項經常性薪資數據漲幅明顯，因素太複雜，基本工資調升、景氣因素等都有可能。因此，待發布2月薪資調查時，併計1、2月一起觀察較為客觀。

此外，由於AI需求暢旺，電子零組件製造業受惠AI熱潮，1月總薪資平均數也衝破16萬元，電腦電子光學製品製造業更高，達17萬9,850元。其餘如電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業等，總薪資也都高於平均水準。

14日主計總處也將公布2月全體受僱員工進退情形和工時統計，外界關注製造業景氣狀況。主計總處官員指出，1月製造業加班工時15.8小時，創近十年同月最高，年增0.5小時，連續八個月正成長，與AI最密切相關的電子零組件製造業1月的加班工時高達24.7小時，為52年來最高，年增1.8小時，已連續19個月正成長，主要反映市場對AI及高效能運算需求暢旺等。

再從受僱員工人數觀察，1月底全體受僱員工人數為850萬人，較上月減少5,000人。其中，製造業減少5,000人最多，醫療保健及社會工作服務業亦減2,000人，住宿及餐飲則增3,000人。若與上年同月底比較，1月底全體受僱員工人數則增5.5萬人，其中工業部門增加0.02%，服務業部門亦增1.08%。