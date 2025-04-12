關稅上演「川劇」變臉秀 法人曝「最壞時期應已過」：主動式基金優勢大

美國總統川普上演「川劇」變臉秀，髮夾彎宣布暫緩加徵關稅90天，讓全球市場鬆了一口氣，但本周以來漲停又跌停，仍讓投資人無所適從。投信法人指出，預期台股可望持續反彈，不過現階段宜「選股不選市」，主動式基金優勢大，建議持續定期定額投入，可望較能安穩度過震盪期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，川普在首季剛上任時，全球包括華爾街沒人能預測他的動作，於是當時本基金決議採取降低部位的策略，有效大幅降低股災傷害，如今川普「貿易戰三大目的」逐漸清晰，且隨企業陸續響應政府政策實施庫藏股，建議投資人可透過專業經理人操盤，持續定期定額投入台股主動式基金。

梁恩溢表示，近來許多客戶詢問投資建議，他最大的建議是「定期定額不要停扣」，回顧今年首季川普剛上任時，對於美國與二戰盟國共同確立的戰後金融架構「布列敦森林體系（Bretton Woods System）」進行改組，華爾街一片茫然，這樣的不確定性促使對等關稅稅率公布後，國際股市大跌，台股本周也有許多股票連續跌停三天，比金融海嘯還要嚴重，台指期一價到底，避險工具出現流動性問題。

不過，川普9日突宣布對等關稅按下暫停鍵，僅對中國加徵125%關稅，梁恩溢表示，這高機率代表「最壞時間已過」，川普策略逐漸清晰，明顯可見其貿易戰有三大面向：首先是對所有國家都會徵稅10%，如此一來才能完成美國減稅、建立軍事開支以及償還美國債務等目標，第二是他顯而易見地要圍堵中國，最後則是從美國財政部於9日進行390億美元的美國10年期公債拍賣的事件來看，可見川普透過製造金融災難來讓市場傾向持有穩定資產，以壓低美債殖利率，為美債標售贏得好價格。

梁恩溢表示，美國財長貝森特也給予「關稅就是要讓你來談」的提示，相信目前台灣政府方向正確，高機率能談到最好結果的10%關稅，雖美國關稅仍可能使全球貿易「量」較去年持平或萎縮，但其貿易壁壘避開中國的過剩產能，因此「價值」將可彌補失去的「量」，預期台灣仍可維持正成長格局。整體來說，雖川普變化超出市場甚至白宮其他官員所能掌握，但目前資產回到合理區間，投資人此時布局正是好時機。

針對國泰台灣高股息基金布局方向，梁恩溢說明，基金日前快速採取拉高現金比例的操作，有效降低這波股災傷害，近期將拉高資產水位，以期在多頭市場超越一般或科技型基金外，也在空頭時為投資人嚴格控管風險。