自由港貿易熱 業績衝新高 去年突破3兆

AI浪潮來襲，我國持續受惠全球數位經濟、AI、電子及半導體關聯產業需求暢旺，根據交通部統計，台灣自由港區營運績效大幅成長。在高科技產業的助攻下，我國自由港區貿易值年年攀新高，2024年貿易值突破3兆，其中更以桃園自由港區貢獻最多。

攤開以往自由港區的進出口狀況，若從貿易值來看，可觀察到2024年創下新高，金額突破3兆，最主要還是出口為主，其中貢獻最高的就是桃園空港，貢獻的貿易值達到2.4兆，主要是自由港區內的電子、半導體關聯產業貨品出口增加，其次是台中港貿易值達3,252億元，第三則是高雄港來到1,617億元。

此外，如果是以貿易量來看，雖然2024年的並非最高，但仍有來到634萬公噸，對比2016年的最高1,388萬公噸，雖然減少，但從價值上觀察能明顯看出，近年我國輸出的貨物價格越來愈高單價，也進而刺激我國自由貿易港區的貿易值。

自由貿易港區是指，由行政院核准之國際港口或國際航空港管制範圍內，允許企業經營貿易、倉儲、物流、貨櫃收派、過境、轉運、轉寄、報關、裝配、整理、包裝、修理、製作、加工、製造、檢驗、測試、展示或技術服務等業務之區域，不受進管制、海關及其他限制。

我國現行已設有七個自由貿易港區分別為，基隆港自由貿易港區、台北港自由貿易港區、蘇澳港自由貿易港區、桃園航空自由貿易港區、台中港自由貿易港區、安平港自由貿易港區及高雄港自由貿易港區。

交通部指出，桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉約有2,800坪，已於2024年6月取得國際空運協會（IATA）航空冷鏈認證，有助於促進生技醫療產業發展外，2024年7月啟用之快遞三庫，樓地板總面積3,965坪，更提供跨境電商完善之物流服務。

圖／經濟日報提供

此外，為持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，預計可打造AI晶片產業聚落，推估2025年底完工，2026年啟用後，將可增加600個就業機會，並創造3,000億元貿易值。

至於在海港自由港區方面，交通部為完善智慧化物流基礎建設，高雄港第七貨櫃中心已於2024年7月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，2025年底將啟用臺北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25至30萬輛，將創造1,270億元產值及增加600個就業機會。

此外，交通部也提到，為深化台灣物流供應鏈及關聯產業發展，2025年將持續積極運用智慧科技提升物流服務效能，包括規劃建設桃園機場貨運資訊整合平台、台北港物流倉儲區興建立體式智慧倉庫，引進冷鏈溫控與智能倉儲管理系統、海港門哨導入eTag輔助車牌辨識設施系統及推動AI智慧港灣解決方案試驗等計畫，將透過完善海空物流服務吸引更多國際指標廠商進駐投資，讓我國自由港區朝全球運籌中心目標邁進。