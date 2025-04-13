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空運復甦 拚回疫前水準

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

疫後我國空運市場雖呈穩定復甦，但仍未恢復到疫情前的水準，根據統計，2024年全年各機場旅客人數6,396.4萬人次，其中國際航線占了七成五。

民航局指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，預估在2025年底國內國際線運量應可恢復至疫情前水準。

根據交通部統計，2024年各機場旅客人數6,396.4萬人次，其中國際航線就有4,818萬人次，占全部的75％，國內航線有1,040萬人次。雖然已經有逐漸復甦，但對比2019年疫情前的7,216萬人次，仍是有些微差距存在。

至於何時才能恢復到疫情前的榮景，民航局則表示，目前台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加最高，達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

除此之外，目前運作中的冬季班表中，國際線航班涵蓋多達60家航空公司，飛航102個航點，整體航班數量也已增至平均每周達2,782班次，相較於去年夏季班表每周增加了140班，從中可以更清楚地看出空運市場正在逐步回溫並呈現恢復榮景。

若今年希望能進一步加速整體復甦腳步，不僅需要仰賴航空公司持續積極開拓新航點、增加航班數量，也必須搭配政府方面持續提供相關獎助措施與場站費用優惠，並適時給予開航上的協助與支持，雙管齊下，有望讓今年的國際線整體運量逐步回到疫情前的水準。

疫情 航班 航線

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