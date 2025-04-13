兩岸直航貨櫃量 成長20%

據交通部統計，2024年兩岸海運直航貨櫃量計299.8萬TEU（20呎標準貨櫃），年增約20％，創下兩岸海運直航以來新高。

交通部統計顯示，2024年兩岸海運直航貨櫃量計299.8萬TEU，對比2023年全年249.8萬TEU，增幅達二成。兩岸海運直航的第一年（2009年），貨櫃量計有156.6萬TEU，之後逐年增加，隨後在2012年首次突破200萬TEU大關，後續台灣政黨輪替，但兩岸貨運未受到影響，且在疫情期間因需求增加，貨量還持續成長，甚至在2024年刷新歷年紀錄，貨運量近300萬TEU。

中國大陸因有「世界工廠」之稱，上海、寧波、天津、大連、青島、廣州、深圳、廈門等主要港口進出貨運量當多，大陸一直是我重要的貿易夥伴，故兩岸海運貨櫃量占我全年貨櫃量極大的比重。

陸委會指出，我方已開放13個港口，大陸方面共開放55個海港及17個河港，共計72個港口。兩岸海運直航不再彎靠第三地，每航次節省16至27個小時，一年節省成本逾12億元。也就是說，兩岸海運直航迄今，運輸成本至少節省168億元以上。

相較於兩岸海運直航貨櫃量保持穩定，兩岸空運則持續低迷。交通部統計，2024年航班量僅3.6萬架次、旅客519萬人次，且大多是台灣旅客前往中國大陸相對較多，明顯為去的多來的少。空運貨運量也不如海運表現亮眼，僅16.4萬公噸，與疫情前的2019年23.2萬公噸相比仍有落差。