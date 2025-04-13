台灣168／2月景氣燈號續亮黃紅燈

距離紅燈只差1分，國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分，燈號續呈黃紅燈。值得注意的是，領先指標及同時指標均續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢。

工業製造業生產指數連12紅

受惠於AI需求持續升溫帶動，經濟部統計處發布2月工業生產指數92.44，年增17.91%，製造業生產指數92.76，年增18.95%，雙雙繳出連12紅佳績，亦創下歷年同月新高紀錄。

國銀對新南向放款增254億

新南向放款動能熱。據金管會統計，2025年2月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,679億元，月增254億元，月增額是近三年同期最強，累計前二月新增放款量475億元，達標率65%。

科學園區去年營業額創高

科學園區去年營業額創高。聯合報系資料照

國科會指出，我三大科學園區2024年營運營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成長20.73%；貿易總額達5.84兆元，成長31.88%，其中出口額3.44兆元，成長29.57%，亦創新高，展現我高科技產業在國際市場的強勁競爭力與持續成長動能。