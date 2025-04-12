金管會「限空令」繼續實施一周 三項措施穩定台股

金管會12日宣布，台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響，為維持資本市場的穩定，「限空令」將延長一周，實施至今年4月18日止。

金管會表示，考量國際股市受美國對等關稅措施影響大幅震盪走跌，在國際市場資訊未明朗及諸多重大不確定變數下，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，2025年4月6日宣布，今年4月7日至11日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，及最低融券保證金成數為130%，並放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍等措施。

金管會表示，台股近日反應連假國際股市巨幅下跌及後續國際政經因素，震盪較大，上述股市穩定措施確實發揮預期效果，有效抑止投機性賣盤。雖然日前美國川普總統宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。

觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響，為維持資本市場的穩定，金管會今天宣布，三項穩定股市的暫行措施延長一週，實施至今年4月18日止。

金管會將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況，適時評估調整上述股市穩定措施，如市場有明顯變化亦將隨時應變調整，以維護資本市場穩定及投資人權益。