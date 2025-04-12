勞工遊行5月1日登場 勞團盼碳費審議納工會代表

美國總統川普對各國祭出對等關稅，雖然關稅政策突然大轉彎，給了絕大多數國家暫緩實施90天的寬限期，市場上推估造成川普關稅政策逆轉的關鍵導火線不是美股慘跌，而是美債殖利率飆升（代表債券價格下跌）。為何川普這麼在意美債的下跌？美債下跌又會牽動一連串何種效應？

2025-04-12 10:00