上櫃公司首季營收年增 11.52％ 3 月營收年增 16.35%

櫃買中心表示，847家上櫃公司（含KY公司28家）除樺晟（3202）外，其餘846家已依期限完成申報3月營收。

依據上櫃公司公告2025年3月營收顯示，3月上櫃公司營收總計2,567億元，較2024年同期成長361億元、年增16.35%；551家公司3月營收成長，291家公司衰退。2025年第1季全體上櫃公司累計營收總計7,024億元，較去年同期成長726億元，年增11.52%，其中營收成長公司共554家占65.48%，衰退公司共289家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

全體上櫃公司今年3月當月營收較去年同期呈現成長趨勢的主要產業為建材營造業、電腦及週邊設備業、電子零組件業，衰退產業僅有金融業。全體上櫃公司今年3月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為電子零組件業、其他電子業、電腦及週邊設備業，衰退之主要產業為金融業、鋼鐵工業及農業科技。

上櫃公司基本面穩健，面對股市震盪波動，公司可審酌資金狀況與維護股東價值等因素，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。櫃買中心表示，近期已有多家公司積極啟動庫藏股計畫，為便利公司於董事會決議通過買回庫藏股後能儘速執行，已簡化執行買回前的申報流程，除採現行書面申報方式外，亦得採行電子郵件方式申報，於申報後即可執行庫藏股買回。

櫃買中心進一步表示，倘上櫃公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，櫃買中心將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。