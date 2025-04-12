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永豐投顧看台股 變局未定，降低風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，關稅問題才剛剛開始，美國與重要國家的協商尚未開始，變數還很多。再者大盤趨勢已經彎曲向下，應保守看待，選股可選擇高殖利率題材。

美國總統川普揮舞「對等關稅」，並且聲言不暫停、永久實施，結果造成全球股市崩盤後突然延後90天，雖然短暫挽救美股，但是股市趨勢已經扭轉，更要命的是傷害川普政府的信譽，未來投資人應該保守因應。

台股亮點在技術領先的半導體，但是也是外貿出超的主力，甚至是川普總統針對的目標，縱使已經宣布多項赴美投資案，但是股價趨勢已經向下，加上半導體景氣已過高峰，建議短打因應。

永豐投顧表示，國安基金宣布進場護盤，提振市場信心，但觀察過去國安基金進場後的股市表現，如果不能配合景氣的走向，往往沒有很好的中短線報酬，因此投資人要審慎看待。

本周注意事項：

 重要經濟指標：4/14 中國3月進口、3月出口。4/16 美國3月零售銷售。中國第1季GDP，3月工業生產、3月零售銷售、3月城鎮固定投資、3月調查失業率。4/17美國3月新屋開工。

 美股財報公布：4/14 高盛。4/15 嬌生、美國銀行、花旗。4/16 亞培。4/17 聯合健康

美國

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