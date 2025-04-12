安聯投信：投資人保持彈性因應市場變化

安聯投信台股團隊表示，隨著川普對等關稅政策大轉彎，不僅提供產業與市場喘息空間，預期廠商將急於善用這90天拉貨，此舉將有助於未來90天催出更多外銷出口訂單，台股第2季營收表現亦有望高度受惠此一情勢的轉變。

安聯投信台股團隊表示，接下來，就要看和美國談判進度和結果而定。由於有90天豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI伺服器產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，目前宣布的關稅政策不包括半導體，而AI伺服器若為墨西哥製造，仍適用美墨加協定(USMCA)的零關稅；但若在其他地區製造仍面臨關稅議題，整體來看，蘋果供應鏈、筆電、手機、網通、顯卡及電子書等消費性產品可能影響較大。

安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，可持續觀察該關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家。尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。