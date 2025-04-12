聽新聞
0:00 / 0:00

央行穩匯率擬兩大對策 楊金龍喊話波動太大時會做適當調節

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
央行總裁楊金龍出席立院專案報告備詢。記者曾原信／攝影
央行總裁楊金龍出席立院專案報告備詢。記者曾原信／攝影

美國雖然暫緩對台課徵對等關稅32%，外界更憂心美國總統川普是否會再將觸角延伸至匯率，恐導致新台幣未來被迫升值。中央銀行總裁楊金龍昨（11）日提出兩項對策，第一，廠商要避險，第二，如果匯率波動太大的時候，央行會做適當調節，讓波動達成「動態穩定」。

立法院會昨日邀請行政院長卓榮泰針對「對等關稅衝擊因應作為」進行專案報告。卓榮泰答詢時坦言，政府已有預期，將來匯率可能是一場相當艱辛、互相的搏鬥。卓揆強調，我國對匯率不是高度由政府操縱，市場的匯率自由，央行有責任在長期穩定地觀察整體匯率、穩定市場的運作，而不是一直去干涉。

楊金龍備詢重點 圖／經濟日報提供
楊金龍備詢重點 圖／經濟日報提供

國民黨立委謝依鳯質詢，以出口為導向的台灣而言，台幣應該要貶值才有對出口有利，這恰好與美國目標不同。川普政府希望美元可以貶值，這對依賴出口的台灣產業，造成的衝擊應該不小，列席備詢的央行總裁楊金龍被問到是否有信心新台幣的匯率能面對這波關稅衝擊？他表示，「當然有信心」。

楊金龍回應，外匯市場是由供需來決定的，它是一個市場價，不是由誰來決定它的匯率。他強調，匯率的波動是由市場決定，並非是由一人或一個國家決策。

至於未來一旦出現匯率波動，楊金龍提出兩項對策，首先台灣廠商必須要有避險工具，再來就是央行當然要盡力維持匯率波動的穩定，當市場波動過大時，央行就會適時地做調整，簡言之，央行要做的就是讓匯率可以動態穩定。

楊金龍強調，長久以來，新台幣都是維持相當的動態穩定，他還指出，銀行有相當多的避險工具，能讓中小微企業來運用。

行政院長卓榮泰也表示，政府可以向業界保證的是，新台幣長期會維持穩定的趨勢，「我們應該可以看得到」。

匯率 央行 新台幣

延伸閱讀

川普關稅操盤手納瓦羅透露：川普目標「90天內達成90項協議」

業者不裁員、不減薪 卓榮泰：這一定要維持住

楊金龍：匯率市場決定 非美國說美元貶值就貶值

華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中

相關新聞

央行穩匯率擬兩大對策 楊金龍喊話波動太大時會做適當調節

美國雖然暫緩對台課徵對等關稅32%，外界更憂心美國總統川普是否會再將觸角延伸至匯率，恐導致新台幣未來被迫升值。中央銀行總...

政院推演：對美出口衰退26% 強調會把握90天緩衝期爭取改善

美國宣布對我課徵對等關稅稅率32％，雖然目前暫緩90天，但行政院長卓榮泰昨（11）日表示，根據政府初估，一旦台灣被加徵稅...

機械業憂：出口回溫曇花一現

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣機械3月出口值25.97億美元、年增6.5%，已連續二個月年增正成長，整體機械產業呈現...

台灣地方創生基金會年度小聚 促團體互助交流讓地方更有力

台灣地方創生基金會4月10日舉辦年度小聚「當創生同在一起」，集結平台上70多組地創團隊，及玉山銀行及信義房屋永續生態圈的...

剖析川普2.0 永豐綠色行動力論壇5月登場

永豐銀行長期關注ESG 議題，5月7日攜手《經濟日報》共同主辦「2025綠色行動力論壇－川普2.0　台灣淨零新趨勢」，探...

台灣珍奶飄香全球 經濟部通過COMEBUY於新北八里投資智慧物流中心

經濟部投資台灣事務所11日通過長沂國際3億元擴大投資台灣。長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。