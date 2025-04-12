政院推演：對美出口衰退26% 強調會把握90天緩衝期爭取改善

美國宣布對我課徵對等關稅稅率32％，雖然目前暫緩90天，但行政院長卓榮泰昨（11）日表示，根據政府初估，一旦台灣被加徵稅率高於30%極高關稅，估算台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數。

卓揆強調，政府會把握90天緩衝期，爭取改善對等關稅待遇。而政院報告還顯示，其中，以電子資訊、 機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3至14%。

美國極高關稅對台影響報告重點 圖／經濟日報提供

立法院昨日邀請行政院長卓榮泰就「美國關稅政策因應作為」提出專案報告並備質詢。卓榮泰口頭報告時表示，已針對不同稅率進行推估。

根據報告顯示，在低關稅推估台灣被加徵稅率介於10至20%，對產業影響為新增關稅支出，不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地問題，此時產業衝擊屬於風險可控，以四年為期，總體因應支援方案預算推算為361億元。

而被加徵稅率介於20％到30%的高關稅，推估製造業裡的電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，受衝擊風險較高，農業則是蝴蝶蘭、茶葉、水產衝擊較大，此時總體支援方案預算估算為576億元。

一旦面臨極高關稅，被加徵稅率高於30%，卓榮泰說，此時除了新增關稅支出，台灣對美出口也會顯著減少，依經濟模型推估，美國自台灣進口將減少21%以上，台灣出口美國的市占率將下滑0.72%，因此，研擬880億元支援方案。

卓榮泰答詢指出，台灣已被列在最優先談判的國家當中，這就是美國的善意；至於是否進一步爭取簽訂雙邊貿易協定（BTA），他強調這絕對不是單方面，台灣不會放棄爭取國家最大的利益，因為台灣有在全球供應鏈占據重要地位，不容許發生任何變動。

補貼產業的880億元特別預算案政院預計何時提出？卓榮泰回覆，原本預算案預計最快17日就會送出行政院會，但也許會再多留一周，會盡快在兩周內送出行政院會，至於預算部分，計畫先動用第二預備金，或是使用就安基金、農損基金等。