機械業憂：出口回溫曇花一現

台灣機械公會昨（11）日表示，台灣機械3月出口值25.97億美元、年增6.5%，已連續二個月年增正成長，整體機械產業呈現緩步回溫；不過業界也不諱言，美國宣布實施對等關稅後，勢必影響後續出口表現，出口回溫恐怕只是「曇花一現」。

值得注意的是，自本月初美國宣布實施對等關稅後，新台幣匯率即從4月1日33.274升值到10日收盤價為32.868，短短10天升幅達1.22%。

機械公會理事長莊大立指出，雖然目前美國對台灣32%的對等關稅暫緩實施，但仍有加徵10%關稅，對台灣機械出口造成影響，莊大立說，若新台幣匯率再持續大幅升值，後續恐對台灣機械出口造成打擊，政府應予正視，並適時協助調控匯率。

台灣機械設備累計第1季出口值為69.61億美元、年增3.3%；若以新台幣計價約2,286.29億元，較去年同期成長8.2%。

機械公會統計，第1季機械出口值前三大為量測設備12.77億美元、占比18.3%，年增12.5%；電子設備10.83億美元、占比15.6%，年增4.6%；工具機4.51億美元、占比6.5%，年減14.9%。

第1季機械出口國前三大：美國19.01億美元、占比27.3%；中國大陸15.16億美元、占比21.8%；日本5.77億美元、占比8.3%。

莊大立指出，台灣整體機械產業正呈現緩步回溫中。不過，工具機產業目前需求仍較疲軟，第1季出口值僅4.51億美元，與去年同期相比減少14.9%，是主要出口品項中下滑幅度最大者。