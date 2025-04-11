美對等關稅衝擊 竹縣廠商趕4月底前急出貨

受到美國對等關稅衝擊，新竹縣工業會總幹事曾昭維今天指出，部分廠商趕4月底前急出貨，也有業者考量中美對峙問題，擬將大陸生產產品運回台加工出口。

川普（Donald Trump）美東時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，以回應中國對美國的報復措施。

新竹縣工業會今天舉辦美國對等關稅台灣廠商應對座談會，新竹縣工業會理事長呂理展、曾昭維、國民黨立委林思銘、新竹縣產發處處長陳偉志、外貿協會新竹辦事處主任李孟娟等人出席，與廠商共同討論因應對策。

藝術達科技材料公司董事長李煌寶會中表示，雖有3個月緩衝期，正考量將原在大陸製造的產品運回台灣加工再出口，但因半成品返台需課稅，盼政府協助推動減免或退稅幫助業者。

會中，台惟工業股份有限公司人員指出，公司主要製造汽車傳動軸零件，供應國內外市場，近來美國客戶對訂單頻繁調整，需求走勢偏保守，目前外銷狀況仍待觀察。

李孟娟說，將協助廠商參加國內外展團以及商機日活動，並透過採購洽談會對接各國買主，比如今年也將協助竹縣廠商至馬來西亞參加台灣形象展，以獲得更多商機。

陳偉志表示，縣府目前研議、計畫補助廠商至海外參展，或是結合工業會、廠商出訪，盼能分散市場，到非美國以外國家開闢商機等。

林思銘指出，會將地方產業與地方政府聲音帶到中央。

曾昭維會後告訴中央社記者，因90天的延緩增收，讓不少廠商喘口氣正加班，趕在4月底前速出貨；面對關稅問題，後續不確定性因素高，廠商也人心惶惶。