賴總統產業傾聽之旅首站 提「台灣+1」經濟新戰略

美國關稅海嘯來襲之後，賴清德總統「產業傾聽之旅」首站11日在台中產業園區，與機械器具業者座談。賴總統在會中宣布，藉由美國對等關稅衝擊，我國經濟戰略將調整為「台灣+1」，也就是「立足台灣、布局全球、加強美國、產品同樣行銷全世界」。

經濟部表示，賴總統今日與中部地區企業深度交流，第一時間掌握業者面對美國關稅調整的挑戰與需求。包括總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、中國輸出入銀行理事主席戴燈山等人陪同出席。

經濟部今日以新聞稿說明，座談會上廠商踴躍發言，針對出口拓銷展覽、近期出貨銷美運輸安排、資金融通需求、防範洗產地與原產地搭配機制及廠商深耕台灣投資抵減等議題提出建議。

對此，賴總統及經濟部也逐一即時回應。賴總統提到，台灣在美國第一批的關稅談判名單內，政府會做好準備與美國談判，這場傾聽之旅更是行動的開始，政府已經準備好以具體政策和資源，支持企業迎戰國際變局。

針對對等關稅帶來的衝擊，賴總統在會中表示，「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」，他提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的新戰略，強調未來將以智慧化、全球化雙軸轉型，提升台灣產業競爭力。

賴總統並說，他上任時就提出立足台灣、布局全球、產品行銷全世界的策略；現在利用這個機會，要調整為「台灣+1」，也就是經濟戰略調整為「立足台灣、布局全球、加強美國、產品同樣行銷全世界」。

美國總統川普於4月10日宣布對等關稅暫緩90天、稅率調降至10%，台灣迎來關鍵談判與調整時機，賴總統強調，政府將全力把握機會，與產業並肩作戰，務實爭取國家最大利益。