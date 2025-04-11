快訊

內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

美中關稅戰升溫 陸外交部喊話「站出來阻止強權」：美國不能任意妄為

國研院與法研究機構簽MOU 聚焦半導體生醫等交流

中央社／ 台北11日電

國科會轄下的國家實驗研究院今天宣布，與法國原子能暨替代能源總署（CEA）轄下的電子暨資訊技術研究室（CEA-Leti），於台灣時間4月10日簽訂合作備忘錄（MOU），未來將聚焦半導體、生醫、光學技術等領域，以雙邊工作坊深化技術交流。

同時，國研院指出，法國國家健康與醫學研究院（Inserm）則與國研院於4月7日在巴黎辦理「台法雙邊器官晶片科學論壇」，期能結合法國在基礎醫學實驗與台灣在半導體、儀器技術的專長，建立實質的合作研究計畫，並將台灣的生物晶片技術推展至歐洲。

國研院說明，法國電子暨資訊技術研究室是法國最重要的電子資訊研究單位，專精於微電子和奈米技術應用。國研院與法國電子暨資訊技術研究室未來將在半導體、生醫、光學技術等領域共同舉辦工作坊或研討會，並進行人才交流互訪，期能促進雙方實質技術交流與研究合作。

國研院指出，法國國家健康與醫學研究院則是法國首屈一指的生醫研究單位，此次與國研院邀集台法雙方各12個具藥物開發應用潛力、且已完成概念性驗證或雛型品開發的研究團隊，共同辦理「台法雙邊器官晶片科學論壇」，就生物材料（Biomaterial）、感測器與影像（Sensor and Imaging）及多功能器官晶片（Multicomponent & Multifunctional OoC）三大主題交流討論，期望透過成果媒合，促成合作研究的機會，加成雙方研發優勢。

國研院表示，器官晶片是國科會與法國高等教育暨研究部於2024年台法科學研究會議中列出的合作項目之一，是全球最受矚目的活體動物替代方法，結合了3D立體細胞培養、微流道、生醫感測器及人工智慧等技術，在實驗室重建器官內部的結構與環境。

此外，國研院指出，論壇結束後，國研院院長蔡宏營並率隊參訪法國巴黎－薩克雷大學（UPSaclay）及法國國家科學研究院（CNRS），期能建立台法雙方更緊密、更全面的合作關係，藉由實習生交流、大型研究設施共享、合作執行研究計畫等，提升台法雙方在生醫、高速計算、儀器科技領域的科技研發量能。

晶片 法國

延伸閱讀

餐旅缺工 弘光科大與17家國際飯店餐廳簽MOU

馬克宏：法國擬6月承認巴勒斯坦 以外長譴責：給恐怖主義「獎賞」

黃仁勳赴海湖莊園後 川普取消管制Nvidia H20晶片 可以售給中國

聚焦電子資訊 台法簽訂MOU盼提升雙方科研量能

相關新聞

剖析川普2.0 永豐綠色行動力論壇5月登場

永豐銀行長期關注ESG 議題，5月7日攜手《經濟日報》共同主辦「2025綠色行動力論壇－川普2.0　台灣淨零新趨勢」，探...

美中關稅戰白熱化 國際金價衝破3210美元創高

美國對中國加徵關稅高達145%，美中關稅戰愈演愈烈，為了避險資金重返金市，推升今天國際金價每盎司一度衝破3210美元，再...

台灣珍奶飄香全球 經濟部通過COMEBUY於新北八里投資智慧物流中心

經濟部投資台灣事務所11日通過長沂國際3億元擴大投資台灣。長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手...

美中關稅波動牽動產業讓台灣湧急單 廠商談隱憂與契機

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，新竹縣工業會今舉辦座談會，近期已有客戶擔心關稅變數，已提早備貨，為公司帶來急單。廠商也提...

民間參與公共建設投資「這三類」占6成2 高雄493億元居冠

財政部公布近三年民間參與公共建設簽約金額均逾1,500億元，其中交通建設、科技及商業設施類合占六成二，若以縣市別觀察，以...

世界先進董座方略：美中關稅戰若不冷靜解決 恐引發需求消退風暴

晶圓代工大廠世界先進董事長方略今日與媒體座談時表示，美國川普政府雖延後對75國課徵對等關稅，但美中對峙愈演愈烈，他表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。