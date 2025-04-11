台灣地方創生基金會年度小聚 促團體互助交流讓地方更有力

台灣地方創生基金會4月10日舉辦年度小聚「當創生同在一起」，集結平台上70多組地創團隊，及玉山銀行及信義房屋永續生態圈的助力夥伴。信義房屋創辦人暨台灣地方創生基金會發起人周俊吉先生也到場展現對團隊們的支持!基金會董事長陳美伶表示，創生小聚是基金會每年最重要的聚會之一，除了讓團隊間互動交流，也揭露基金會年度重要活動及助力資源。

陳美伶表示，台灣地方創生基金會作為一個平台，堅持不以金錢補助，而是集結資源、提供機會，賦能平台團隊並讓夥伴獲得更多被看見的可能。事隔三年再度回到熟悉的場地舉辦年度小聚，令人欣喜的是，平台團隊在這段時間內都有了明顯的成長，同時也迎來了許多新夥伴的加入，讓平台更加多元與充滿活力，也感謝團隊總是積極參與活動，每一次聚會總用最有料的交流，創造更多的對話、探索與發現，激發在地無限可能。正是團隊精采的展現，越來越多企業主動向基金會提出邀約，希望與平台上地創團隊攜手合作，與台積電的合作案也在如火如荼進行中。

台灣地方創生基金會今年也首度與信義房屋生態圈合作，並在信義房屋開發的智慧社區管理平台「社區幫APP」中的家戶幫，創建地方創生專區。這一合作旨在推廣基金會地創團隊的產品與服務，讓全台超過22萬名社區用戶認識源自在地的地創團隊，促進團隊與社區更緊密的在地連結;長期合作夥伴玉山銀行持續優化專為地方創生團隊設計的融資方案，助力團隊突破資金挑戰，3年來已有31組地創團隊貸得圓夢資金，今年也擴增合作項目，邀請基金會地創團隊成為特約店，以消費回饋鼓勵消費者支持地創團隊及提升團隊曝光度。

一整天活動下來，地創團隊輪番上台自我介紹與經驗分享，展現各地創生模式與成果，現場台上台下交流不間斷、氣氛熱絡。此外，各團隊也帶來自家特色產品，從手作點心到特色農產品，皆展現地方創生的多元風貌與匠心精神，與會者透過美食認識彼此品牌與理念，也促進未來合作可能。此次聚會不僅加深團隊間的連結，也開啟企業端與創生夥伴的合作機會。未來，各團隊將持續攜手，發揮在地特色，共同打造永續且充滿活力的地方經濟模式。