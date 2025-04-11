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剖析川普2.0 永豐綠色行動力論壇5月登場

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
永豐綠色行動力論壇5月登場。永豐金／提供
永豐綠色行動力論壇5月登場。永豐金／提供

永豐銀行長期關注ESG 議題，5月7日攜手《經濟日報》共同主辦「2025綠色行動力論壇－川普2.0　台灣淨零新趨勢」，探討美國總統川普（Donald trump）新政對氣候變遷、綠色金融與產業減碳淨零所產生的挑戰與契機。永豐銀行表示，綠色行動力論壇將跨界邀集政府單位、產業代表與金融行業三方共議，為台灣永續淨零尋求新解，旗下亦將持續強化綠色金融服務以協助企業客戶維持競爭力，實現「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。

論壇專題演講人之一－永豐銀行董事長曹為實將以「川普2.0　淨零減碳的挑戰與機會」為題，剖析新政產生的挑戰與契機，及銀行業協助企業轉型時所扮演的關鍵角色。永豐銀行長期以金融核心本業的影響力推動永續淨零，截至去(2024)年底，旗下合作的太陽光電廠市占率3成、業界第一；推動綠色存款並發展ESG公司債及綠色債券等金融商品。

永豐銀行亦為全臺唯一連續九年獲頒經濟部能源署「光鐸獎－優良金融服務獎」金融業者，同時榮獲行政院國家永續發展委員會、《FinanceAsia Awards 2024》及《卓越》雜誌等機構授獎殊榮，備受國內、外各界高度肯定。

自2022年起，永豐銀行與《經濟日報》即合作主辦綠色行動力論壇，廣獲企業客戶與社會大眾熱烈參與及好評；今（2025）年雙方再度攜手、共同主辦「2025綠色行動力論壇－川普2.0　台灣淨零新趨勢」，邀請政府單位、產業代表共同擔任講者及參與座談，尋求新政下的永續淨零新解。詳細活動資訊或報名請連結2025綠色行動力論壇活動網頁。https://money.udn.com/ACT/2025/SinoPac/index.html

川普 永豐銀行

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